Balonmano Orbović: «Es un gran honor jugar en el Bidasoa-Irun» Orbović y Aginagalde esta mañana durante la presentación en Artaleku. / Fernando De la Hera El lateral derecho, último fichaje del conjunto irundarra, ha reconocido que «este estilo de balonmano, paciente y con mucho pase» le gusta IKER MENDIA Lunes, 23 septiembre 2019, 17:03

El Bidasoa-Irun ha presentado este lunes al mediodía al lateral derecho Miloš Orbović, un jugador que llega para reforzar a la plantilla que este año se enfrenta a la Liga y a la Champions. Gurutz Aginagalde, presidente del club irundarra, ha asegurado que se trata del «deseado zurdo que tanto queríamos».

«Miloš viene a ser un jugador importante, tiene experiencia, ha jugado máxima competición europea y es un muy buen jugador en todas las cosas que hace: defensa, criterio a la hora de jugar, a la de lanzar… Es un jugador completo», ha seguido Aginagalde, mientras que el lateral derecho ha aprovechado la ocasión para destacar que «es un honor jugar en un equipo histórico».

«Con su incorporación, completamos una plantilla muy compensada, que es la del año pasada prácticamente más Matheus da Silva y Miloš Orbović, y creo que tenemos un equipo muy bonito para afrontar los retos que tenemos este año», ha continuado el exportero. «A pesar de estar durante muchos meses intentando fichar a un lateral derecho y llegar relativamente a última hora, Miloš ha sido una de las primeras opciones que barajamos, pero en un principio no fructificaron las negociaciones. Nos alegra que la situación cambiara, mantener el contacto y conseguir traerlo, porque es importante».

«Calidad suficiente»

«Era una situación complicada, porque el jugador elegido tenía que estar en los baremos económicos del club para no romper la política económica que llevamos», ha explicado Aginagalde. Además, el Bidasoa-Irun quería que el fichaje «tuviera calidad suficiente para que jugase, que es lo que hablamos con Jacobo Cuétara: traer un jugador para que no jugara no tenía sentido, y los laterales zurdos para competir en nivel Champions se iban de presupuesto casi todos».

Por su parte, Orbović ha reconocido que las que vivió el sábado desde la grada de Artaleku «fueron muy buenas sensaciones, es una gran experiencia jugar en la Champions League».

«Para mí es un gran honor venir al Bidasoa. Mi comienzo aquí ha sido muy bueno, me siento acogido por los compañeros, por el entrenador, por el presidente…», ha declarado Orbović, que tras llegar a Gipuzkoa el jueves pasado asistió al partido contra el Cocks el sábado. «Fue perfecto, realmente. Fue una experiencia muy grata vivir ese partido en Artaleku, simplemente espectacular cómo estuvieron los seguidores, y tengo ganas de poder jugar ya».

Tras las primeras sesiones a las órdenes de Jacobo Cuétara, Orbović ha reconocido que le gusta «este estilo de balonmano, un estilo paciente, con mucho pase. Lo que he visto en los primeros entrenamientos me ha gustado».