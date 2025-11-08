El Irudek Bidasoa Irun visita al Torrelavega, al que quiere alejar en la clasificación

El regreso a la competición tras el parón de selecciones llevará hoy al Irudek Bidasoa Irun a Torrelavega para enfrentarse, a partir de las ... 18.30 horas (Teledeporte) a un equipo al que aventaja en dos puntos.

Alex Mozas tiene claro que partidos de este tipo son muy motivantes, porque «nos enfrentamos a un rival directo en su casa y todo lo que se pueda ganar contra los equipos de arriba son puntos que en vez de dos valen tres».

Es un partido importante para «alejarlos un poco en la clasificación» pero advierte que «el Torrelavega viene de dos derrotas seguidas y esa necesidad suya nos dificulta aún más». Además, destaca que «el apoyo que tienen en el Vicente Trueba es una barbaridad y va a ser un partido muy difícil».

Extrañamente, el Torrelavega ha conseguido más puntos fuera (seis) que en casa (tres). «Está teniendo mucho mejor rendimiento fuera de casa que en casa tanto la temporada pasada como en ésta y, de hecho, en Granollers hicieron un gran partido. En casa no están jugando tan bien pero el apoyo que tienen allí siempre es un plus y nosotros tenemos que intentar abstraernos de ese ambiente».

De sus compromisos internacionales los jugadores han vuelto «bien, casi todos. Tenemos dudas con el estado físico de algunos, que no se resolverán hasta el último momento, pero con la profundidad que tenemos en la plantilla eso nunca va a ser una excusa».