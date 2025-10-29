El Irudek Bidasoa Irun sentencia al Amenabar Zarautz en la reanudación (37-27)

El Irudek Bidasoa Irun se impuso 37-27 al Amenabar Zarautz en la final de la Euskal Kopa disputada este miércoles en Hernani, correspondiente a ... la temporada pasada.

Alex Mozas no pudo contar con Mario Nevado, Esteban Salinas, Marko Jevtic, Jakub Skrzyniarz, Piotr Mielczarski, con sus selecciones, ni con el lesionado Rodrigo Salinas. Completaron el equipo los jugadores del filial David Faílde (22 paradas), Alex Raix y, debutando en partido oficial, Oihan Arruti y Aimar Iraeta.

Pronto se escaparon los irundarras, 5-2, con tres goles de contraataque, pero en todo el primer tiempo no lograron tener más de esos tres goles de renta, llegando al descanso con 17-14 y ocho goles de transiciones rápidas.

En la reanudación, el Amenabar Zarautz aguantó hasta el 20-16, momento en el que encajó un parcial de 4-0, 24-16. La igualdad se estaba rompiendo y terminó de hacerlo con otro parcial de 5-0 para el 31-21, siendo la máxima renta de doce.

Xavi González y Xavi Tuà, ambos con ocho, destacaron de cara a puerta por el Bidasoa y en el Zarautz los máximos goleadores fueron Eizagirre (5), Aimar Unanue (4) y Aitor Zulaika (4).