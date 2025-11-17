Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alex Mozas en la rueda de prensa previa al partido europeo. I.A.
Balonmano Bidasoa

El Irudek Bidasoa Irun quiere seguir vivo en Europa

Debe ganar, mejor por más de tres, el martes al Saint-Raphael en Artaleku

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

El Irudek Bidasoa Irun recibe este martes (20.45 horas) al Saint Raphael en un partido crucial para definir su futuro europeo. Los irundarras deben ganar y mejor si lo hacen por más de tres, para compensar el 35-32 de la semana pasada.

Alex Mozas señala que «tenemos en nuestra mano poder seguir con opciones. Afrontamos dos partidos seguidos en casa que tenemos que sacar para conseguir el objetivo de estar en la siguiente fase». La victoria mantendría con vida a los irundarras, el empate pondría muy difícil el objetivo y la derrota lo descartaría.

El entrenador madrileño quiere que su equipo se «acerque mucho a la versión de la primera parte contra Logroño, que yo creo que estuvo muy bien, nos metieron solo doce goles» y sabe que «estamos obligados a levantar esa diferencia de tres goles, pero es una diferencia mínima en balonmano».

En ese contexto, «hay que conseguir tener esa pausa, esa tranquilidad. Y en ataque recuperar la colectividad, implicar a todos los jugadores. Tener recursos distintos para poder atacar una defensa como la de Saint Raphael. Y sobre todo, conseguir controlar su contraataque, que es su mejor virtud. Ahí tenemos que estar muy finos nosotros en nuestro balance defensivo y llevarles ataques largos, que es donde nosotros nos encontramos más cómodos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  7. 7

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  8. 8

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  9. 9 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  10. 10 El éxodo de los niños vascos de la guerra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Irudek Bidasoa Irun quiere seguir vivo en Europa

El Irudek Bidasoa Irun quiere seguir vivo en Europa