El Irudek Bidasoa Irun quiere seguir vivo en Europa

Iñigo Aristizabal Irun Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:06

El Irudek Bidasoa Irun recibe este martes (20.45 horas) al Saint Raphael en un partido crucial para definir su futuro europeo. Los irundarras deben ganar y mejor si lo hacen por más de tres, para compensar el 35-32 de la semana pasada.

Alex Mozas señala que «tenemos en nuestra mano poder seguir con opciones. Afrontamos dos partidos seguidos en casa que tenemos que sacar para conseguir el objetivo de estar en la siguiente fase». La victoria mantendría con vida a los irundarras, el empate pondría muy difícil el objetivo y la derrota lo descartaría.

El entrenador madrileño quiere que su equipo se «acerque mucho a la versión de la primera parte contra Logroño, que yo creo que estuvo muy bien, nos metieron solo doce goles» y sabe que «estamos obligados a levantar esa diferencia de tres goles, pero es una diferencia mínima en balonmano».

En ese contexto, «hay que conseguir tener esa pausa, esa tranquilidad. Y en ataque recuperar la colectividad, implicar a todos los jugadores. Tener recursos distintos para poder atacar una defensa como la de Saint Raphael. Y sobre todo, conseguir controlar su contraataque, que es su mejor virtud. Ahí tenemos que estar muy finos nosotros en nuestro balance defensivo y llevarles ataques largos, que es donde nosotros nos encontramos más cómodos».

