Alex Mozas y el banquillo bidasotarra, celebrando contra el Saint Raphael. Lusa

El Irudek Bidasoa Irun debe ganar al colista europeo

Los irundarras reciben este martes al Potaissa Turda (20.45 horas)

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:58

El Irudek Bidasoa Irun afronta este martes, a las 20.45 en Artaleku, un nuevo partido de la European League. Ganar al Saint Raphael la ... semana pasada era obligado para seguir con opciones y derrotar mañana al Potaissa Turda también lo es para mantener la ventaja respecto al equipo francés. A las 18.45 se jugarán el Saint Raphael-Flensburg Handewitt y a los irundarras conviene una victoria alemana.

