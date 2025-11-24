El Irudek Bidasoa Irun debe ganar al colista europeo

El Irudek Bidasoa Irun afronta este martes, a las 20.45 en Artaleku, un nuevo partido de la European League. Ganar al Saint Raphael la ... semana pasada era obligado para seguir con opciones y derrotar mañana al Potaissa Turda también lo es para mantener la ventaja respecto al equipo francés. A las 18.45 se jugarán el Saint Raphael-Flensburg Handewitt y a los irundarras conviene una victoria alemana.

Alex Mozas entiende que «se nos ha presentado la oportunidad de depender de nosotros mismos si ganamos los dos partidos que quedan, aunque uno es en Flensburg. Entrar en la Main Round sería otro paso importante para el equipo».

Se han disputado cuatro de las seis jornadas y Mozas echa la vista atrás para recordar que «nos tocó un grupo difícil, en el que quizás partíamos como el tercer equipo, pero la exhibición de la semana pasada contra el Saint Raphael nos ha dado esta oportunidad y tenemos que agarrarnos a ella con todo».

Para el madrileño, «lo importante es, independientemente de pasar o no pasar, intentar seguir ganando. Ganar te lleva a ganar más y también al revés. Llevamos dos partidos seguidos ganando, un brillante triunfo aquí con San Raphael y uno de mucho oficio en Alicante con muchas bajas y con un contexto de partido difícil».

Ahora piensa en clave europea pero no olvida que el sábado recibirá al Atlético Valladolid, con el que está empatado a puntos. «Hay que ganar mañana para afrontar mejor el siguiente partido, que es contra un rival directísimo y seguir en la senda».

Además, apunta que «se está demostrando que compaginar las dos competiciones hoy en día es cada vez más difícil, porque la liga te exige mucho. Vemos que los otros, Granollers y Ademar, están igual, les cuesta ganar».