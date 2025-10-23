Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Esteban Salinas lanza tras superar a Blagotinsek, que mide 2,03. DE LA HERA
Balonmano

«No se hace historia sólo ganando»

El Irudek Bidasoa Irun ha tuteado a dos equipos de uno o dos escalones más en el espacio de cinco días

Iñigo Aristizabal

Irun

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Perder por dos goles contra el Barça en el Palau Blaugrana (33-31) y por uno ante el Flensburg-Handewitt (32-33), además en ... el espacio de cinco días, puede considerarse un logro para muchos, pero en el Irudek Bidasoa Irun tienen la sensación de ocasiones perdidas. Orgullo, sí, por haber tuteado a estos dos equipos de uno o dos escalones más, pero rabia por no haber podido sacar algún resultado positivo. Eso es lo que caracteriza al equipo irundarra, que no se conforma y quiere más.

