Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Julen Mujika, siete, fue de nuevo el máximo goleador del equipo bidasotarra. Lobo Altuna

Un gran Bidasoa destroza el equilibrio

Los irundarras desmontaron al Atlético Valladolid con grandes inicios de cada una de las dos mitades

Iñigo Aristizabal

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Irudek Bidasoa Irun y Atlético Valladolid estaban empatados antes de enfrentarse en Artaleku, donde se vio una exhibición del equipo irundarra, este sábado de verde ... para reforzar su campaña 'Lurraldea Gara' y adherirse al día del euskera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  5. 5 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  6. 6

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  7. 7 La nueva aventura de Loreak Mendian
  8. 8 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  9. 9

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  10. 10 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un gran Bidasoa destroza el equilibrio

Un gran Bidasoa destroza el equilibrio