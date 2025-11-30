Un gran Bidasoa destroza el equilibrio

Irudek Bidasoa Irun y Atlético Valladolid estaban empatados antes de enfrentarse en Artaleku, donde se vio una exhibición del equipo irundarra, este sábado de verde ... para reforzar su campaña 'Lurraldea Gara' y adherirse al día del euskera.

El equipo irundarra entró en el partido con buen pie, con excelente pie. Un 2-0 puede ser anecdótico, un 5-1 no tanto, de hecho ya pidió tiempo muerto Pisonero, y el estado de gracia se prolongó hasta el 9-2, primera de varias ventajas de siete goles que tuvo el anfitrión en el primer tiempo. No había entrado el primer lanzamiento, pero sí los nueve siguientes y con 9-2 llegó el segundo fallo de lanzamiento, parada de Bar. Esa es una brecha insólita para el minuto diez, más teniendo en cuenta el equilibrio que se le suponía al partido.

Irudek Bidasoa Irun Maciel (12 paradas, 1 pen., un gol), Cavero (1), Jevtic (2), Mujika (7), Nevado (5), Nieto (1), García (3) -siete inicial- Skrzyniarz, Peciña, González (2), Furundarena (1), Esteban Salinas (4), Barreto (2, 1. pen.), Mielczarski (1), Da Silva y Valles (4). 34 - 24 Atlético Valladolid Bar (2 paradas), Abdelazize, Gey-Emparan (1, 1 pen.), Camino (2), Herrero (1), Ribeiro (2), Toledo (1) -siete inicial-, Pérez (11 paradas), Oliveira (2), Karapalevski (1), Serrano (5, 3 pen.), Fodorean (2), Poladura (2), Jozinovic (3) y Guilherme (2). Cada cinco minutos 4-1, 9-2, 11-4, 13-8, 16-11, 19-15 (descanso); 22-16, 26-17, 28-18, 29-19, 32-22 y 34-24.

Árbitros Tania Rodríguez y Lorena García, que excluyeron a los locales Da Silva, Cavero y García y al visitante Fodorean. Mostraron roja directa al pucelano Toledo (min. 48).

El conjunto local iba en progresión de 55 goles, que lógicamente se frenó con el paso de los minutos. Lo que no decayó fue la sensacional actuación en ataque, con no pocas jugadas de las de incluir entre las mejores de la jornada. Hablamos de algunos goles de Julen Mujika (cinco al descanso) o de pases de fantasía de Nacho Valles, que también marcó un gol de mucha categoría.

Lo que apenas hubo, sólo dos en el primer tiempo, fueron goles bidasotarras a la contra. En cambio, a eso se agarró al Atlético Valladolid en sus momentos más críticos, ya que logró de esta forma cinco de los que llevaba en el 11-6 y se fue al descanso con ocho. Si le sumamos tres de penalti, quedan únicamente cuatro en jugada, lo que demuestra el buen nivel de la defensa local.

Con todo, aquellas rentas de siete goles se habían quedado en sólo tres al descanso (18-15), con lo que el partido estaba sin resolver. No hubo que esperar mucho para ello.

Curiosamente, la reanudación tuvo similitud con el inicio del partido en lo que al marcador se refiere. Parcial de 5-1 y tiempo muerto pucelano, que empezó a atacar con siete, y ampliación del parcial hasta 8-2 y 10-3, parecidos al 9-2 del primer tiempo y alcanzando la renta de diez goles en el 27-17 a falta de veinte minutos y de once poco después. La forma de llegar a esos guarismos fue distinta. Paró más Leo Maciel, que en un minuto encadenó un penalti detenido y un gol desde su área, y llegaron goles a la contra, cinco de los ocho primeros.

Prácticamente no hubo pugna en el segundo tiempo y Alex Mozas pudo dar descanso a quien estimó oportuno, pensando también en lo que viene. Y es que el martes el Irudek Bidasoa Irun cerrará la liguilla de la European League visitando al Flensburg-Handewitt, segundo de la Bundesliga. Los dos equipos están clasificados para la Main Round, en la que contarán los puntos de este partido.