Final cruel para la derrota del Bidasoa en Torrelavega

Ninguna derrota gusta, pero hay algunas que duelen más y en esa lista habrá que meter la sufrida por el Irudek Bidasoa Irun en Torrelavega, ... por 32-31. Los irundarras fallaron en el primer tiempo, destacaron en el segundo y estaban dos arriba a falta de un minuto, pero acabaron perdiendo. Los dos puntos permiten al equipo cántabro empatar en la tabla con el guipuzcoano.

Los de Alex Mozas no estuvieron a su nivel en la primera parte, en la que recibieron nada menos que 19 goles. En el minuto 11 ya habían encajado diez (10-6) y en el trece llegó la primera parada de Leo Maciel, que a siete minutos del descanso dejó su puesto en la portería a Jakub Skrzyniarz.

Torrelavega Calle (12 paradas, 1 pen., 1 gol), Silva (2), Rubiño (2), Muñoz (6, 2 pen.), Prokop (7), Lombilla, Martínez (4) -siete inicial-, Terçariol, Moyano (4), Scott (2), Juanjo Fernández, Aja, Cangiani (1), Jurkovic (2), Maestro (1) y Ángel Fernández () . 32 - 31 Bidasoa Maciel (3 paradas), González (3), Esteban Salinas (4), Rodrigo Salinas (6), Nieto (3, 2 pen.), García (1), Mielczarski (2) -siete inicial-, Skrzyniarz (7 paradas), Cavero (4, 4 pen.), Tuà (1), Jevtic (2), Peciña, Furundarena, Mujika, Nevado (5) y Valles. Árbitros Ernesto Ruiz y Alberto Macías, que excluyeron a los locales Juanjo Fernández, Maestro y Prokop y a los visitantes Jevtic, Furundarena, Nevado y Rodrigo Salinas.

Los irundarras lograron que la brecha de cuatro goles no fuera a más y seguían metidos en el partido en el 13-11, pero en los siguientes cinco minutos recibieron un parcial de 5-1 que elevó la renta del Torrelavega a seis goles, 18-12. Con uno menos, 19-14, se llegó al descanso.

Para entonces Mozas ya había buscado soluciones como el comentado cambio de portero, atacar con siete y, en la reanudación, optó también por la defensa 5:1 en algunas fases.

El cuadro bidasotarra seguía seis abajo en el 22-16 pero estaba por llegar su mejor versión. Como tantas veces, la defensa y portería fueron el sustento y el Irudek Bidasoa Irun pasó de estar casi derrotado a pelear por los puntos. Del 22-16 al 25-25 en trece minutos en los que Jacobo Cuétara gastó sus dos últimos tiempos muertos.

Los irundarras había hecho una parte del trabajo pero quedaba finiquitarlo. El segundo empate de la tarde, 27-27, llegó ya dentro de los últimos diez minutos y en esa igualada y en las tres siguientes el equipo de Artaleku tuvo cuatro opciones de ponerse por delante, aprovechando dos de ellas. De esa manera, con el 28-29 y el 30-31 tenía todas las opciones para puntuar.

A falta de 55 segundos empató el Torrelavega y en el siguiente ataque Esteban Salinas no pudo marcar con su defensor dentro y parada de Calle. El equipo local atacó, recibió una falta y se paró el tiempo con dos segundos por jugar. En ellos, Silva sacó hacia atrás y Prokop, desde nueve metros y entre una nube de brazos, logró el definitivo 32-31, con explosión de júbilo en el pabellón cántabro y decepción de los bidasotarras y de sus muchos aficionados presentes.

El martes en Francia

El Bidasoa Irun volvió anoche y hoy de nuevo se montará en el autobús para ir a Saint-Raphael, cerca de Cannes, donde el martes jugará un partido trascendental de la European League.