El pivote chileno Esteban Salinas marcó cuatro goles en la cancha del Torrelavega. PALOMEQUE
Balonmano

Final cruel para la derrota del Bidasoa en Torrelavega

El gol de Prokop sobre la bocina anula la reacción de los irundarras, que fueron por delante tras remontar una desventaja de seis goles

Iñigo Aristizabal

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ninguna derrota gusta, pero hay algunas que duelen más y en esa lista habrá que meter la sufrida por el Irudek Bidasoa Irun en Torrelavega, ... por 32-31. Los irundarras fallaron en el primer tiempo, destacaron en el segundo y estaban dos arriba a falta de un minuto, pero acabaron perdiendo. Los dos puntos permiten al equipo cántabro empatar en la tabla con el guipuzcoano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

