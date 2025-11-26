Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores del Irudek Bidasoa Irun celebran la victoria y el pase a la Main Round de la European League. FOTOS: F. DE LA HERA
Bidasoa Irun

En Europa cuesta ganar hasta al colista

El Bidasoa Irun levantó una desventaja de cinco goles, derrotó al Potaissa Turda y se clasifica para la próxima ronda de la European League

Iñigo Aristizabal

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

El Irudek Bidasoa Irun estará en la Main Round de la European League tras los resultados de ayer en el grupo A. Lo cierra ... con cero puntos el Potaissa Turda, pero hasta al colista cuesta ganar en Europa. Los irundarras fueron de menos a más y acabaron ganando con cierta comodidad, 35-30, aunque el partido estaba vivo a doce minutos del final. La victoria, y el pase a la siguiente ronda, se celebraron por todo lo alto en Artaleku.

