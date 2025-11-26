En Europa cuesta ganar hasta al colista

El Irudek Bidasoa Irun estará en la Main Round de la European League tras los resultados de ayer en el grupo A. Lo cierra ... con cero puntos el Potaissa Turda, pero hasta al colista cuesta ganar en Europa. Los irundarras fueron de menos a más y acabaron ganando con cierta comodidad, 35-30, aunque el partido estaba vivo a doce minutos del final. La victoria, y el pase a la siguiente ronda, se celebraron por todo lo alto en Artaleku.

Aunque el partido en el polideportivo irundarra empezaba a las 20.45, desde dos horas estaba en juego el otro duelo del grupo, con la visita del Flensburg-Handewitt a Saint Raphael. El encuentro fue igualado, con ventajas locales en el primer tiempo, pero el conjunto alemán lo resolvió a su favor (29-36) y cerró dos cuestiones. Una, su clasificación matemática. Y dos, proponer al Irudek Bidasoa Irun que su victoria se pagara igualmente con el acceso a la Main Round.

Bidsoa Skrzyniarz (2 paradas), Jevtic, González (6), Mujika (10), Da Silva, Nieto (8), García (4), Valles (1) -siete inicial-, Maciel (10 paradas), Cavero (2), Tuà, Peciña, Furundarena, Esteban Salinas (2), Mielczarski (2) y Nevado. 35 - 30 Potaissa Turda Popescu (5 paradas), Pintoiu (5), Falavarjani (4), Thalmaier, Ghita (4), Veres (5), Dumitriu (2) -siete inicial-, Bucataru (7, 1 pen.), Ghivil (6), Piechowski (2), Lazar (1), Mosic (1) y Pop. Cada cinco minutos: 3-2, 6-6, 6-9, 9-13, 14-14, 17-16 (descanso); 20-19, 23-21, 29-25, 30-26, 33-26 y 36-30.

Árbitro: Tatjana Prastalo y Vesna Balvan, de Bosnia-Herzegovina, que excluyeron a los locales Peciña (dos veces), García, Nevado, Da Silva y a los visitantes Dumitriu (dos veces), Lazar y Ghita. Mostraron tarjeta roja directa al visitante Piechowski (44').

Incidencias: El bidasotarra Xavi Tuà abandonó la cancha en el minuto 14 con una lesión de tobillo.

Y llegaron los irundarras a la victoria, pero por un camino muy distinto al que se sospechaba en un duelo que medía a un equipo en buen momento y a un colista que además se presentó en Artaleku con varias bajas sensibles y una lista con sólo once jugadores y tres porteros.

Con todo eso sobre la mesa empezó el partido y el conjunto amarillo contestó al 0-1 inicial con un parcial de 6-2 en el que incluyó cuatro goles de contraataque. Primer acto, según lo previsto.

Sin embargo, el partido se fue por unos vericuetos totalmente inesperados, de frotarse los ojos. El partido que supuestamente el Irudek Bidasoa Irun iba a ganar con facilidad se puso muy cuesta arriba. Pocas veces se ve en Artaleku un parcial de 0-7, con más de ocho minutos sin ningún gol local y que acabó siendo de 1-9 en nueve minutos.

En el 7-12, Alex Mozas pidió su segundo tiempo muerto, cambió de portero y puso a Dariel García de avanzado en defensa. Esta segunda modificación fue la que más perturbó al Potaissa Turda, que empezó a sufrir en ataque los problemas que hasta ese momento no había tenido. Su entrenador sentó a veces al portero y atacó con siete, para así hacer retroceder a la defensa local.

Y llegó el vendaval amarillo. Aquel 1-9 fue respondido con un 8-1 de los amarillos en menos tiempo (seis minutos) y con cinco goles de contraataque. Tiró del carro el capitán Gorka Nieto, que ya había marcado los dos goles anteriores al citado parcial y en éste dejó otros tres y una asistencia. Acabó con ocho goles de ocho y sería el MVP del partido sin discusión, si no fuera por lo inspirado que estuvo Julen Mujika, con diez goles, siete en la segunda parte, de trece intentos.

17 minutos de equilibrio

Si la semana pasada el conjunto guipuzcoano noqueó al Saint Raphael a la vuelta de vestuarios, esta vez la reanudación ofreció un escenario de igualdad, un intercambio de golpes entre los dos equipos y equilibrio en el marcador durante más de un cuarto de hora.

Del 20-20 se pasó al 25-21 con cuatro goles de Xavi González (otro destacado, seis de siete) y los irundarras disfrutaron de rentas de entre tres y cuatro goles en los siguientes minutos. Así, hasta el 29-26 del 48, en el que se podía considerar que el partido seguía vivo.

Lo 'mataron' en cinco minutos entre las paradas de Leo Maciel y los goles de Julen Mujika (tres, uno de fly) y Gorka Nieto (dos), en un parcial de 5-0 que llevó la mayor diferencia de toda la noche al marcador, los ocho goles del 34-26. El Potaissa maquilló ligeramente su derrota pero no pudo evitar la celebración en Artaleku, por donde en la próxima fase pasarán Kiel y Montpellier, terceros de las dos ligas más potentes de Europa.

Otra vez en Artaleku

El sábado los irundarras volverán a jugar en Artaleku, a partir de las 20.30 contra un Atlético Valladolid con el que están empatados a puntos en la cuarta posición. Y el martes visitarán al Flensburg-Handewitt.