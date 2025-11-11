Como una eliminatoria a doble partido dentro de una liguilla

Tras el chasco del sábado en Torrelavega, donde remontar seis goles y entrar en el último minuto por delante quedaron anulados por el gol ... de la victoria local en el último segundo, el Irudek Bidasoa Irun cambia de traje y se pone el europeo.

En Saint-Raphael, cerca de Cannes, juegan hoy los irundarras (20.45, ETB4 y DAZN) en la tercera jornada de la European League. Es un destino que está 825 kilómetros, menos que Puente Genil (925) y poco más que Cangas de Morrazo (795) o Alicante (765), por lo que el desplazamiento ha sido en autobús.

La competición ha arrancado con grupos de cuatro equipos, de los que los dos primeros clasificados avanzarán a la Main Round, pero el duelo entre el Irudek Bidasoa Irun y el Saint-Raphael Var tiene trazas de eliminatoria, hoy en Francia y el martes que viene en Artaleku. Si, como parece, Flensburg-Handewitt acaba primero y Potaissa Turda, último, ese segundo billete a la siguiente ronda estará entre estos dos equipos. Por eso, hoy además de la victoria importará la diferencia de goles.

El Saint-Raphael llevaba desde la temporada 2018/19 sin jugar en Europa. Entonces llegó a cuartos de final de la Copa EHF, en la que había sido segundo y tercero en las dos ediciones anteriores. Y segundo en 2016 y tercero en 2015 en la liga francesa. Fueron sus mejores años y desde entonces siempre había estado en la zona media de su liga, hasta que acabó quinto la última temporada.

En el listado de la EHF tiene 26 jugadores, de los cuales 20 son franceses y la única otra nacionalidad que se repite es la española, con Chema Márquez, Sergio Pérez y el portero Jorge Pérez.

En la actual European League, además de meter el miedo en el cuerpo al Flensburg (32-30, 28-28 a siete minutos del final), derrotó con absoluta claridad al Potaissa Turda, 42-24.

«Tiene mucha calidad»

Tras entrenar ayer en el escenario del partido, Alex Mozas aseguró que «aunque el Saint-Raphael no está haciendo una liga muy brillante, tiene mucha calidad y va a ser un partido difícil» y destacó que «en Europa han hecho dos grandes partidos».

El madrileño ve trazas de eliminatoria pero «no quiero pensar en el partido de Artaleku, por ahora solo pensamos en este. Queremos dar nuestra mejor versión en Francia».