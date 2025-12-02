Cayeron con las botas puestas

Como Errol Flynn y su regimiento, el Irudek Bidasoa Irun cayó con las botas puestas. El general Custer se quedó sin armas para luchar contra ... los indios y el equipo guipuzcoano, sin tiempo para terminar de asaltar la fortaleza del vigente doble campeón de la European League. La derrota implica que el Flensburg-Handewitt pasa con cuatro puntos a la Main Round y sin ninguno el conjunto de Alex Mozas, que se medirá, ya en febrero y marzo, a Kiel (cuatro puntos) y Montpellier (cero). Los alemanes ganaron 27-18 el duelo entre ambos de ayer en Alemania..

El equipo irundarra tuvo un inicio de partido soberbio, como si estuviera prolongando su gran actuación contra el Atlético Valladolid, pero ante un rival de mayor categoría y en un escenario distinto.

Tras el 1-0 inicial de los alemanes, Piotr Mielczarski, que está siendo una de las sensaciones de esta temporada, lanzó tres misiles, a cada cual más potente y colocado, marcando tres goles del 1-4, la que fue mayor renta de los irundarras. Solo se repitió una vez, en el 3-6, con casi pleno de aciertos en el lanzamiento –6 de 7, la defensa germana bloqueó un lanzamiento de Mujika–, y un par de intervenciones de Leo Maciel.

Flensburg Moller (16 paradas, 2 pen.), Pytlick (5), Golla (7), Kirkelokke (6), Grgic (10, 2 pen.), Horgen (3), Volz (5, 2 pen.) –siete inicial–, Rithaphorn (1), Detlefsen, Tonnesen, Knutzen, Blagotinsek (1) y Novak 38 - 35 Irudek Bidasoa Irun Maciel (7 paradas, 2 pen.), Jevtic (3), Peciña, González, Mujika (7), García (5, 3 pen.), Valles –siete inicial– Skrzyniarz, Cavero (3, 2 pen.), Furundarena, Esteban Salinas (2), Barreto, Mielczarski (5), Nevado (5), Da Silva, Nieto (5, 1 pen.). Marcador cada cinco minutos 1-3, 4-6, 7-9, 10-11, 12-14, 16-17 (descanso); 19-18, 22-20, 27-24, 30-27, 35-32 y 38-35.

Árbitros Los noruegos Andreas Daviknes Borge y Magnus Muri Nygrem, que excluyeron al local Blagotinsek y al visitante Jevtic. Mostraron roja directa al bidasotarra Da Silva (m. 20).

El conjunto alemán se dio cuenta de que el órdago del Irudek Bidasoa Irun era real. Pero si en Artaleku no se pusieron nerviosos yendo mucho tiempo a remolque, incluso cuatro abajo a falta de diez minutos, menos estrés le causaba estar con uno o dos goles de desventaja a esas alturas del duelo.

En el minuto 20 vio la tarjeta roja directa Matheus da Silva, una baja sensible en defensa para lo que quedaba de partido. Aunque los dos minutos siguientes se saldaron con 1-1, el Flensburg ya venía acercándose y logró empatar a 10, 11 y 12. Pero no pudo ponerse por delante.

En parte, por el ímpetu y acierto de Julen Mujika, otro que está de dulce y que marcó cuatro de los cinco goles bidasotarras posteriores al 10-10. En el bando local también hubo un jugador al que le vino mal que se llegara al descanso, Kirkelokke, autor de tres goles consecutivos, los previos al 16-17 que marcó Golla en la última jugada, y cinco en esa primera mitad.

El efecto Moller

La plantilla teutona está llena de estrellas. Grigc marcó diez goles, Golla fue un tormento en el pivote (siete goles) y Pytlick dirigió con maestría (cinco), pero la actuación más relevante fue la del portero Kevin Moller, que acabó con dieciséis paradas, por siete de Leo Maciel. Y esta vez no solo importa el número de intervenciones, que también, sino sobre todo el momento en el que las firmó. A la vuelta del descanso, el ex del Barça acumuló seis paradas en nueve minutos. De una de ellas salió la contra con la que el Flensburg-Handewitt se puso por primera vez con ventaja, 19-18. De nuevo parada y contraataque para el 20-19 y, seguidamente, penalti parado a Gorka Nieto. La influencia del danés fue determinante para pasar de un 17-18 al 22-19 del minuto 39. Tres más tarde la diferencia subió por primera vez a cuatro, 25-21, margen que se mantuvo hasta el 27-23.

Poco antes, a la vuelta del tiempo muerto, Mozas había reintegrado a la portería a Maciel y empezó a atacar con siete, arma que, esta vez sí, dio buenos resultados. El Irudek Bidasoa Irun buscó y encontró a los pivotes, Esteban Salinas (dos) y Marko Jevtic (uno) forzaron los penaltis que aprovechó Dariel García. Y Jevtic y Salinas, con una contra de Iñaki Cavero entre medio, metieron los goles de un parcial de 0-3 que estrechó la diferencia a un gol, 27-26 a falta de 13 minutos.

La artillería pesada del equipo alemán salió al rescate, con un 4-1 (dos de Golla y uno de Pytlick y Grigc) para recuperar los cuatro de renta. Como en el 32-28. Y ni por esas se rindieron los irundarras que volvieron a ponerse a uno, 35-34, a cuatro minutos del final. Solo cuando Golla, tras recuperar el balón y sin portero desde desde 25 metros, marcó el 37-34 pudo respirar el equipo alemán, que lleva 22 partidos seguidos sin perder en Europa.