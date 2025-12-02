Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marko Jevtic y Gorka Nieto intentan frenar el avance de Kirkelokke, que marcó cinco goles en el primer tiempo y seis en total. Anderson-Jensen

Cayeron con las botas puestas

El Irudek Bidasoa Irun plantó cara al vigente campeón de la European League, que no tuvo clara su victoria hasta el final

Iñigo Aristizabal

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:20

Como Errol Flynn y su regimiento, el Irudek Bidasoa Irun cayó con las botas puestas. El general Custer se quedó sin armas para luchar contra ... los indios y el equipo guipuzcoano, sin tiempo para terminar de asaltar la fortaleza del vigente doble campeón de la European League. La derrota implica que el Flensburg-Handewitt pasa con cuatro puntos a la Main Round y sin ninguno el conjunto de Alex Mozas, que se medirá, ya en febrero y marzo, a Kiel (cuatro puntos) y Montpellier (cero). Los alemanes ganaron 27-18 el duelo entre ambos de ayer en Alemania..

