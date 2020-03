El Bidasoa-Irun dice adiós a la Champions con la cabeza alta

Tras la eliminación ante el Orlen Wisla Plock, la sensación de orgullo prevalecía entre los jugadores del Bidasoa-Irun, más allá de la lógica decepción por no haber conseguido el objetivo. Ahora los irundarras se centran en la Copa, con el partido de cuartos el viernes en Madrid.

Renaud explicaba que fue «un muy buen partido de balonmano, que nos dejó un poco de decepción pero eso no quita para todo lo que hemos conseguido este año, de lo que estamos muy orgullosos».

Kauldi por su parte tenía la «sensación de que lo dimos todo pero si hubiéramos metido algunos tiros fallados podríamos haber estado más cerca».

Crowley reconoce no fue buena señal «empezar un poco descentrados, con nervios. Tuvimos fallos de lanzamiento y su portero estaba acertado. En la segunda parte el equipo estuvo mejor, apretó Artaleku y se vio nuestro potencial». Para el irundarra queda «el mérito que tiene ganar por cinco a este rival tan potente, que era favorito».

A Tesoriere le pareció «un partido muy bonito para jugar. La pena es que la diferencia que teníamos que remontar era amplia. Fallamos mucho en seis metros y así era difícil, pero lo intentamos hasta el final. Nos faltó algo, no se exactamente el qué. y además teníamos enfrente un equipo muy experimentado».

Para Ledo, «ponernos tres abajo era algo que podía pasar y que no nos iba a hacer dudar. Así fue y seguimos creyendo en nosotros mismos. Teníamos las bajas de Azkue, Barthe y Zabala, pero a eso también intentamos sobreponernos». El sábado «desde que me desperté solo pensaba en el partido. En la presentación se me pusieron los pelos de punta y si ya iba motivado al cien por cien, con el apoyo del público todavía más».

El capitán Serrano apuntó que «es un día para estar orgulloso. Al club le va a ayudar para crecer, también a algunos jugadores jóvenes. La afición estuvo de doce, no de diez».

Y Esteban Salinas subrayó que «nos vamos con la cabeza alta. Cometimos errores pero nos vaciamos y dimos el cien por cien en todas las acciones. Nos faltaron un par de minutos más». Artaleku estaba «hermoso. Nos esperábamos ambiente espectacular, pero no tanto. Fue increíble».