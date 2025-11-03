El Bidasoa renueva a Mozas hasta 2029

El Club Deportivo Bidasoa y Alex Mozas han llegado a un acuerdo para que el madrileño siga siendo el entrenador del primer equipo, al menos, ... hasta junio de 2029.

Desde Artaleku señalan que Alex Mozas «ha demostrado un compromiso excepcional con los valores y la filosofía del club, logrando consolidar un estilo de juego competitivo». En este sentido, su renovación representa «la confianza plena de la directiva en su liderazgo y visión deportiva a largo plazo».

El club que preside Gurutz Aginagalde entiende que «en la última temporada y media, Mozas está consolidando un proyecto deportivo basado en la estabilidad y la competitividad». Con esta renovación, «reforzamos nuestra apuesta por la continuidad y la planificación a largo plazo, garantizando que el equipo mantenga su línea de crecimiento en los próximos años».

Llegó de Torrelavega

Mozas, nacido en Madrid en 1985, llegó en verano de 2024 a Artaleku, procedente de un Torrelavega en el que completó seis temporadas. Previamente había entrenado al Alcobendas. Lleva temporada y media al frente del conjunto amarillo, donde «todo está funcionando muy bien y queremos seguir este proyecto a medio plazo».

Asegura el madrileño que «nunca dudé de que quería seguir aquí, disfrutando de este pabellón, de esta afición, sobre todo de los partidos tan bonitos que estamos viviendo, europeos, y ser tan competitivos como estamos siendo». Sus objetivos son «seguir haciendo crecer al equipo y al club, que todos sigamos creciendo juntos para algún día conseguir grandes victorias como estamos haciendo, culminadas en algún momento con algún título, que es el sueño que tenemos todos y por lo que trabajamos todos».

Tras el parón por los partidos de las selecciones nacionales, vuelve la liga y al Irudek Bidasoa Irun le toca visitar el sábado al Torrelavega, que tiene dos puntos menos.