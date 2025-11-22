Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo de la pasada jornada liguera. Juantxo Lusa

El Bidasoa no pudo cantar victoria hasta el pitido final

Los irundarras fueron casi siempre por delante, hasta con cuatro goles de ventaja, pero el Alicante nunca se rindió

Iñigo Aristizabal

Irun

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:02

El Irudek Bidasoa Irun vuelve de Alicante con dos puntos, tan trabajados y sufridos como otros ante rivales con más pedigree que el Alicante, que ... es a la vez un recién y el equipo que ganó la semana pasada en Granollers. Los irundarras estaban avisados de lo que iba a costar ganar y tuvieron que esperar hasta el pitido final para celebrar la victoria, 32-33, con dos posesiones locales en el último minuto para empatar. Una la resolvió Dariel García con un robo magistral y la otra acabó con lanzamiento con reloj a cero, que dio en la barrera.

