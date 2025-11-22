El Bidasoa no pudo cantar victoria hasta el pitido final

El Irudek Bidasoa Irun vuelve de Alicante con dos puntos, tan trabajados y sufridos como otros ante rivales con más pedigree que el Alicante, que ... es a la vez un recién y el equipo que ganó la semana pasada en Granollers. Los irundarras estaban avisados de lo que iba a costar ganar y tuvieron que esperar hasta el pitido final para celebrar la victoria, 32-33, con dos posesiones locales en el último minuto para empatar. Una la resolvió Dariel García con un robo magistral y la otra acabó con lanzamiento con reloj a cero, que dio en la barrera.

El equipo irundarra tuvo un gran inicio de partido. No el arranque propiamente dicho, porque el Alicante se puso 2-1 remontando el gol de Mielczarski –sensacional ayer, con nueve goles–, pero sí cinco minutos casi perfectos que le pusieron 2-6 en el marcador. Un 0-5 en el que hubo robos de balón, recuperaciones, tres goles a la contra y tres paradas de Skrzyniarz, incluyendo dos penaltis consecutivos.

Cuatro goles de ventaja son muchos para el minuto ocho y, al mismo tiempo, nada porque quedaba casi todo el partido por disputarse. El Alicante se repuso y pronto estaba a dos goles, 5-7, también a uno, 8-9, con tres goles del zumaiarra Ander Torriko en ese momento y el despertar del portero Domenech, inédito en la fase inicial del encuentro.

HORNEOE ON ALICANTE Domenech (16 paradas, 3 pen.), Montoya (3), Torriko (6), Teixeira (3), Parker (6), Robledo (5, 3 pen.), Dimitrievski –siete inicial–, Wick, Borragán (3), Méndez (1), Oliver, Moreno, Escobedo (3), Barreto, Rodríguez y Gutiérrez (2). 32 - 33 IRUDEK BIDASOA IRUN Skrzyniarz (15 paradas, 2 pen.), Jevtic (3), González (1), Rodrigo Salinas (4), Mielczarski (9), Da Silva, Valles (3) –siete inicial–, Maciel, Cavero (3, 3 pen.), Tuà (5), Peciña, Furundarena (1), Esteban Salinas (3), Mujika, Raix y García (1). Cada cinco minutos: 2-4, 4-7, 9-11, 12-12, 14-15, 17-18 (descanso); 20-22, 24-26, 24-28, 27-29,30-31 y 32-33

Árbitro: García y Murillo, que excluyeron a los locales Dimitrievski (dos veces) y Borragán y a los visitantes Jevtic, Mujika,Da Silva, Rodrigo Salinas y al banquillo.

Con 10-11 los locales desaprovecharon dos posesiones para empatar y lo acabaron haciendo en el 12-12, con su segundo contraataque de la tarde. Fue el segundo gol de un parcial de 4-1 que le llevó a ponerse por delante en el 14-13, pero un tiempo muerto de Alex Mozas sirvió para corregir el rumbo y llegar por delante al descanso, 17-18.

En la reanudación se mantuvo el equilibrio y rentas de uno-dos goles para el Bidasoa hasta el 24-24, momento en el que cogió la ola buena y con goles de Tuà (dos), Esteban y Jevtic, los tres primeros al contraataque, se escapó de nuevo a cuatro goles, 24-28. Al movimiento se le podría llamar encarrilar el partido, pero eso muchas veces no existe en la Liga Asobal. El Alicante no cedió, se acercó a un gol en el 30-31 y posteriores y dio emoción a los últimos cinco minutos, pero los guipuzcoanos amarraron los dos puntos.

El martes de nuevo traje europeo en Artaleku, con obligación de ganar al Potaissa rumano.