Gurutz Aginagalde posa con la camiseta especial que vestirá el Bidasoa en dos partidos. F. DE LA HERA
Balonmano

El Bidasoa lidera el balonmano vasco

El club irundarra da forma con 'Lurraldea gara' a su estrategia de expansión en Euskadi, norte de Nafarroa e Iparralde

Iñigo Aristizabal

Irun

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

En la actual plantilla del Irudek Bidasoa Irun figuran Iñaki Cavero e Iñaki Peciña (Irun), Eneko Furundarena (Usurbil), Julen Mujika (Errenteria) y Gorka Nieto ( ... Etxebarri). A caballo entre el filial y el primer equipo están Endika Wamba, Javier Gastaminza y Unai Barreto (Irun) y Alexandre Raix (Baiona). Y cedidos han salido Asier y Jon Ander Iribar (Zumaia) y Tao Gey-Emparan (Urruña). El club apuesta por el producto local y ha dado forma a su estrategia de expansión en Euskadi, norte de Nafarroa e Iparralde con el proyecto 'Lurraldea gara'.

