El Bidasoa juega con fuego pero no se quema Los irundarras resolvieron con un parcial final de 0-4 un partido en el que casi nunca estuvieron cómodos

Iñigo Aristizabal Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Irudek Bidasoa Irun resolvió en Aranda de Duero un partido en el que fue mucho tiempo a remolque y casi nunca se sintió cómodo. A cinco minutos del final el marcador mostraba un empate, a 32-32, y los irundarras cerraron el encuentro con un parcial de 0-4 que les sirvió para imponerse 32-36 en una cancha donde el Villa de Aranda había ganado hasta la fecha tres partidos y perdido uno. Con los dos puntos de ayer el conjunto guipuzcoano regresa al podio liguero, a la espera de lo que hoy haga el Torrelavega.

El relato del primer tiempo empieza por su final: 19-16, de nuevo demasiados goles recibidos en la primera media hora, tantos como para comprometer el objetivo. Jakub Skrzryniarz sólo paró tres balones y el Villa de Aranda, que venía promediando 28 goles por partido, se fue al descanso con un soberbio 83% de acierto.

El Irudek Bidasoa Irun tuvo las ventajas iniciales pero del 2-3 se pasó al 4-3 y ya siempre le tocó ir por detrás o empate. Mario Nevado había marcado tres de los cinco primeros goles y Gorka Nieto hizo tres seguidos, el sexto, séptimo y octavo, todos para empatar. A los irundarras les costaba mucho atacar ante una defensa local muy presionante y el equipo burgalés se estaba viniendo arriba al verse por delante en el marcador. El 10-8 fue su primera renta de dos goles y, después del 13-13, con un parcial de 3-0 se puso por primera vez tres arriba, misma renta con la que se fue al descanso.

Bidasoa Skrzyniarz (3 paradas), Jevtic, González (3), Rodrigo Salinas (5, 1 pen.), Nevado (6), Nieto (7), García (6, 1 pen.) -siete inicial-, Maciel (5 paradas), Cavero (1, 1 pen.), Tuà (1), Peciña, Furundarena, Esteban Salinas (6), Mielczarski (1), Da Silva y Valles. 32 - 36 Villa de Aranda Teixeira (0 paradas), Megías, Rogonovs (3), Iribar (5, 2 pen.), Tamayo (1), Cardoso (8, 1 pen.), López (5) -siete inicial-, Guitart (8 paradas, 1 pen.), Arias (1), González (3, 2 pen.), Huix (2), Martínez, Poveda (1), Berbel (2), Janosi (1), Sladkowski y Peña. Cada cinco minutos 1-2, 7-6, 9-8, 12-11, 16-14, 19-16 (descanso); 22-21, 23-25, 27-27, 28-31, 31-32 y 32-36.

Árbitros Jesús y Jorge Escudero, que excluyeron a los locales Sladkowski y Arias y a los visitantes Jevtic y García.

Por delante en siete minutos

El Irudek Bidasoa Irun volvió a la cancha convencido de voltear la situación. En un minuto estaba a un gol, en seis empató (22-22) y en siete se puso por delante (23-24). Más aún, en diez tenía dos goles de renta, 23-25, con gol de Rodrigo Salinas tras la segunda parada de Leo Maciel. En ese tramo del partido se vio la diferencia que hay entre los dos equipos, con un parcial de 4-9, pero no iba a ser coser y cantar, porque el Villa de Aranda ya se había visto capaz de tutear a su insigne invitado y lo siguió haciendo hasta que le duraron las fuerzas.

Remontaron los arandinos, 27-26, y una exclusión local vino de perlas a los irundarras, que en dos minutos hicieron un 0-3, alargado después a 0-4. 28-31 a falta de diez minutos pero sin poder cantar victoria. El Irudek Bidasoa Irun perdió dos balones en ataques sucesivos y el primero sirvió para el 32-32, mientras que el segundo lo desaprovechó el equipo burgalés. Los bidasotarras tiraron de experiencia en ese momento y el 32-34 de Esteban Salinas a 90 segundos del final y la posterior parada de Maciel sentenciaron el choque.

Euskal Kopa, mañana

El siguiente partido oficial del Irudek Bidasoa Irun no será el del viernes en Artaleku contra el Cangas de Morrazo, sino el que jugará mañana a las 18.00 en el mismo escenario, aunque como visitante, contra su filial Ilcapo Hondarribia, en la semifinal de la Euskal Kopa.