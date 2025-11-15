El Bidasoa Irun claudicó ante un Logroño en racha

El Irudek Bidasoa Irun perdió 28-32 en Artaleku ante un Logroño que lleva ya seis victorias consecutivas y que fue superior en el segundo ... tiempo. La renta de cuatro goles fue la mayor registrada en un encuentro muy igualado en el que tuvo mucha influencia Xoan Ledo, con diez paradas en el segundo tiempo, dieciséis en total.

El equipo irundarra venía de encajar muchos goles en los últimos partidos y el mensaje de recuperar la consistencia defensiva se había repetido tanto que hizo su efecto y se vio desde los primeros minutos. Al Logroño le costó más de cinco minutos marcar su primer gol y tuvo que ser desde el punto de penalti.

El 2-0 inicial fue neutralizado en el que resultó ser el único empate del primer tiempo, 3-3, porque el marcador siempre sonreía al equipo local, aunque solo con uno o dos goles de ventaja.

La disposición defensiva del Irudek Bidasoa Irun tenía su espejo en una muralla casi impenetrable del Logroño, aunque con un punto de dureza excesivo, que fue castigado con tres exclusiones en los primeros trece minutos y con cinco penalties a favor de los locales en el primer tiempo, de los que uno se fue a la madera y otro lo paró Xoan Ledo.

Irudek Bidasoa Irun Maciel (8 paradas, 1 pen.) Tuà (2), Jevtic, González, Mujika (2), Mielczarski (1), Nevado (1), Nieto (5, 2 pen.) –siete inicial–, Skrzyniarz (3 paradas, 1 pen.), Cavero (2, 1 pen.), Peciña, Esteban Salinas (3), Rodrigo Salinas (3), Da Silva, García (6, 1 pen.) y Valles (3, 2 pen.). 28 - 32 Dicorpebal Logroño La Rioja Ledo (16 paradas, 1 pen., un gol), Lombardi (1), Preciado (3), García (4), Miguel Martínez (4), Pergel (4), Cadarso (6, 5 pen.) –siete inicial–, Cancio (1 parada, 1. pen), Juárez, Zarzuela, Galán (2), Zaja, Álvaro Martínez (7, 1 pen.), Sastre, Pestic y Popovic. Cada cinco minutos: 2-0, 3-3, 7-5, 9-8, 11-10, 13-12 (descanso); 14-15, 16-18, 19-22, 22-25, 25-27 y 28-32.

Árbitros: Soria y Álvarez, que excluyeron a los locales y a los visitantes Peciña, García, Jevtic y Mielczarski y a los visitantes Popovic (dos), Preciado, Alvaro Martínez y García y al entrenador, Miguel Angel Velasco. Roja directa a Popovic (45')

El exbidasotarra se fue al descanso con seis paradas, las mismas que Leo Maciel, que también detuvo un penalti. Y si metemos en la coctelera esas intervenciones de ambos con las antes mencionadas buenas defensas, tenemos como resultado un marcador corto al descanso, 13-12, contrastando con los altos guarismos que se ven actualmente en el balonmano.

Antes de llegar a ese 13-12, el cuadro guipuzcoano disfrutó una vez de tres goles de ventaja, en el 11-8. Sin embargo, en una exclusión recibió dos goles sin portero, uno de Ledo desde 30 metros, y el Logroño se acercó a 11-10 y tuvo balón para empatar, que lanzó fuera.

Otro partido distinto

Aunque con los mismos equipos, el del segundo tiempo pareció un partido distinto, sobre todo por el ritmo que imprimió el Logroño a sus ataques, buscando el punto flaco de un Irudek Bidasoa Irun que había jugado el martes en Francia.

El conjunto amarillo empezó torpón en ataque, lo que significó que enseguida el riojano consiguió ponerse por primera vez por delante, 14-15, para llevar ya el dominio en el marcador hasta el final.

Y sonó la alarma en el 17-20, tras parcial de 1-4, porque tres goles ya es una diferencia a tener en cuenta. Sin embargo, el tiempo muerto de Alex Mozas no surtió efecto y a la vuelta se vio más o menos lo mismo: Los problemas del Bidasoa en ataque, a menudo encontrándose con Ledo, y el buen momento de forma del Logroño, que marcaba en casi todas las posesiones.

Con 22-25 y nueve minutos por disputarse, Skrzyniarz sustituyó a Maciel bajó palos y paró un siete metros y un contraataque en sus dos primeras acciones. Si el polaco se salía, podía haber opciones. O si funcionaba el siete contra seis. Pero ni lo uno, ni lo otro. Y, aunque el Bidasoa seguía con vida en el 27-28 a falta de 3'30'', no le salió casi nada en los minutos finales y sí al Logroño.

Toca levantarse, el martes en Artaleku se decide el futuro europeo ante el Saint-Raphael.