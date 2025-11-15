Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lateral errenteriarra Julen Mujika, que marcó dos goles, se topa con la rocosa defensa del Logroño. Lusa

El Bidasoa Irun claudicó ante un Logroño en racha

Los irundarras fueron de más a menos ante un rival muy entonado que ganó por la mayor diferencia del partido

Iñigo Aristizabal

Irun

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:11

El Irudek Bidasoa Irun perdió 28-32 en Artaleku ante un Logroño que lleva ya seis victorias consecutivas y que fue superior en el segundo ... tiempo. La renta de cuatro goles fue la mayor registrada en un encuentro muy igualado en el que tuvo mucha influencia Xoan Ledo, con diez paradas en el segundo tiempo, dieciséis en total.

