El Bidasoa, en el entrenamiento de ayer en el Flens-Arena, antes conocido como Campushalle, sede del partido de esta tarde. CD Bidasoa

El Bidasoa echará el órdago en Alemania

El Flensburg-Handewitt lleva 21 partidos seguidos sin perder en la European League, competición que ha ganado en las dos últimas ediciones

Iñigo Aristizabal

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:59

Comenta

El Irudek Bidasoa Irun buscará este martes el 'más difícil todavía' en Alemania, donde cerrará la primera fase de la European League ante el Flensburg- ... Handewitt (18.45, ETB4 y DAZN). Los dos equipos están clasificados para la Main Round y, al arrastrarse los resultados entre ellos, el encuentro de hoy mantiene todo su valor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

