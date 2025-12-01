El Bidasoa echará el órdago en Alemania

El Irudek Bidasoa Irun buscará este martes el 'más difícil todavía' en Alemania, donde cerrará la primera fase de la European League ante el Flensburg- ... Handewitt (18.45, ETB4 y DAZN). Los dos equipos están clasificados para la Main Round y, al arrastrarse los resultados entre ellos, el encuentro de hoy mantiene todo su valor.

Enfrentarse a cualquier equipo de la Bundesliga supone un reto grande. Lo ha vivido el Bidasoa a lo largo de su historia, siendo además el país que más veces ha visitado, y también en la época reciente, con derrotas ante Fuchse Berlin (cuatro), Melsungen (dos, una por la mínima) y el propio Flensburg-Handewitt hace mes y medio en Artaleku, 32-33 después de haber entrado en los últimos diez minutos con 30-26.

Los irundarras madrugaron para coger a las 8.00 el avión Bilbao-Zurich, de allí volaron a Hamburgo y, tras dos horas de carretera, llegaron al destino, entrenando por la tarde en el escenario del partido, donde todavía resonaba el 37-37 del fin de semana ante el Gummersbach frente a cerca de 6.000 espectadores.

Buscar la hazaña

Para Alex Mozas es «un partido muy difícil, no hace falta que lo diga, pero ellos están en un momento de muchas bajas. Aún y todo, sigue siendo un equipo increíble». En ese sentido, «hay que intentar ver el vaso medio lleno de que el Flensburg quizá no está en su mejor momento a nivel de efectivos. No hablo de juego, porque ahí sí que está bien».

Apunta el madrileño que esta tarde «el premio es tan grande, poder tener dos puntos en la siguiente fase es tan importante... Hemos llegado a la Main Round y nuestra ambición va a ser pasarla, aunque estemos en el grupo más difícil, con los tres primeros de la última European League». Por lo tanto, el Irudek Bidasoa Irun irá a por la victoria, lanzará un órdago en Alemania.

Que el Flensburg-Handewitt no gane un partido europeo es algo raro de ver. La última vez sucedió el 30 de abril de 2024, un 28-29 en casa ante el Savehof en la eliminatoria de cuartos de final que ya estaba resuelta desde el encuentro de ida (30-41).

Después, los alemanes ganaron la Final Four y, la pasada temporada repitieron título de la segunda competición continental con un camino casi perfecto en el que consiguieron doce victorias y dos empates, ambas ante el Toulouse. Eso son ya dieciséis partidos seguidos sin perder y hay que sumarles los cinco de esta temporada (con un +35 en goles), con lo que la cuenta se eleva a 21.

¿Será el Irudek Bidasoa Irun capaz de romper semejante racha? Si juega como lo hizo el sábado ante el Atlético Valladolid, podría ser, porque desarboló a un equipo con el que estaba empatado a puntos y que venía enrachado. El 34-24 supone su victoria más holgada de esta temporada y empatar el registro de menos goles encajados. Además de los números, los irundarras cobraron buenas sensaciones y moral para lanzar un órdago en la cancha del segundo clasificado de la Bundesliga, con diez victorias, tres empates y una derrota, ésta ante el líder Magdeburgo.