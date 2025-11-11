El Bidasoa tendrá que arreglarlo en Artaleku

El Irudek Bidasoa Irun tendrá que remontar tres goles de diferencia al Saint-Raphael Var el próximo martes en Artaleku tras su derrota de este ... martes por 35-32. Sí, la primera fase de la European League se juega en liguilla, pero el devenir del grupo A ha convertido este duelo en clave para conseguir el segundo billete para la Main Round. Por lo tanto, aunque la derrota queda ahí y el equipo francés suma ahora dos puntos más, el conjunto amarillo tiene a su alcance dar la vuelta a la situación. Eso sí, tendrá que jugar mejor que ayer en Francia, donde estuvo mucho tiempo a merced del anfitrión.

Lo mejor del primer tiempo fue que al descanso la desventaja era sólo de dos goles, 20-18. Eso sí, con muchísimos recibidos, recordando en parte al resultado del primer tiempo que se registró el pasado sábado en Torrelavega, 19-14.

Saint-Raphael VAR Demaille (7 paradas, 1 pen.), Lang (4), Leyvigne, Colman, Bataille (3), Marescot (5), Paschal (6, 4 pen.) –siete inicial–, Rataboul, Dessites, Mapu (2), Chema Márquez (1), Augustine, Soares (1), Sergio Pérez (5), Mohamed (3) y Brasseleur (5). 35 - 32 Irudek Bidasoa Irun Maciel (15 paradas, 2 pen.), Cavero (4, 3 pen.), Tuà (2), Jevtic (1), Mujika (5), Nevado (3), Valles (2) –siete inicial– Faílde, Peciña, González (4), Furundarena, Esteban Salinas (3), Mielczarski (1), Da Silva, Nieto (4) y García (3). Marcador cada cinco minutos 2-2, 6-6, 10-8, 13-11, 17-13, 20-18 (descanso); 22-19, 25-20, 26-24, 28-25, 31-29 y 35-32.

Árbitros Los bosnio-herzegovinos Aleksandar Jovic y Nedim Arnautovic, que excluyeron a los locales Colman, Neves, Marescot, Pérez y Bataille y a los visitantes Jevtic (tres veces, roja en el 37'), Nevado (dos veces), Mujika, Valles y García.

El 0-2 inicial permitió al Irudek Bidasoa Irun ir por delante en el marcador hasta el minuto nueve, con rentas de uno o dos goles y varios empates. Los equipos se estaban tanteando y el Saint-Raphael sacaba mucho beneficio de contraataques o transiciones rápidas, pillando sin colocar a la defensa amarilla. En el 7-6, su primera vez por delante, ya llevaba cinco goles de visto y no visto.

5-6 fue la última vez en la que los de Alex Mozas mandaron en el marcador. El sexto gol bidasotarra fue el único en un tramo de seis minutos en el que el anfitrión marcó cinco, para colocarse con dos de ventaja, 8-6.

Tras el 11-8, Leo Maciel detuvo un segundo contraataque que, sumado a un penalti y a otras dos intervenciones le colocaban con cinco en poco más de un cuarto de hora. En varias acciones no pudo hacer nada porque le llegaban los rivales con mucha ventaja, pero esas intervenciones consiguieron aguantar al Irudek Bidasoa Irun en el partido.

A cuatro se fue la diferencia en varias ocasiones y los guipuzcoanos lograron dejarla en dos al descanso. Una pequeña victoria y con las opciones intactas para el segundo tiempo. Eso sí, iba a hacer falta ajustar la defensa.

Demasiadas exclusiones

También igual que en Torrelavega, el equipo de Artaleku estaba seis abajo en el segundo tiempo, esta vez un poco más tarde, 26-20 en el minuto 40. Y también esta vez reaccionó y se acercó a su rival, aunque en este caso sin poder darle caza.

El segundo tiempo empezó torcido, con cuatro exclusiones, tres visitantes, en los primeros siete minutos. Dos de ellas fueron para Marko Jevtic, que traía una del primer tiempo y por lo tanto vio la tarjeta roja. El partido iba a acabar con trece exclusiones, 5-8, y descartando un momento en el que los dos equipos coincidieron con uno menos, el Saint-Raphael ganó 9-2 en sus siete superirioridades y el Irudek Bidasoa Irun se cobró un 2-6 en las cuatro suyas.

Ese embarullado arranque del primer tiempo colaboró en un parcial de 6-2 que ni siquiera un tempranero tiempo muerto de Mozas pudo cortar. Así como la producción ofensiva francesa del primer tiempo estuvo concentrada en pocos jugadores (entre cinco metieron 18 goles), en el segundo tiempo salieron nuevas firmas. nuevos problemas para los amarillos.

El único gol de Chema Márquez en la jornada de ayer supuso el 26-20 y seguido llegó la reacción de los bidasotarras, con un parcial de 0-4 en poco más de tres minutos, colocando el 26-24 en el marcador. El Irudek Bidasoa Irun había estado contra las cuerdas, tanto en el partido como en la clasificación del grupo por ese -6, y volvía a la pelea con quince minutos por delante.

En ellos, el marcador siempre mostró diferencias de dos y tres goles, salvo en tres ocasiones en las que fueron cuatro (28-24, 29-25 y 35-31). Las fuerzas se habían igualado, el partido entró en una fase de intercambio de goles y Leo Maciel siguió sumando paradas, nueve en el segundo tiempo y quince en total. La diferencia de porterías, 15-7, no se vio reflejada en el marcador.

Con ese baile de dos-tres goles en el marcador, aunque sin descartar ir a por premio en forma de punto o puntos, el Irudek Bidasoa Irun no perdió la perspectiva de que este duelo iba a tener sesenta minutos más, el próximo martes en Artaleku. Y con eso en mente se jugaron los últimos minutos, tratando de que la desventaja fuera la menor posible. En ese aspecto, perder por tres es un mal menor porque el quipo amarillo es capaz de ganar por tres o más al Saint-Raphael en Irun, pero para ello deberá mostrar una mejor imagen a la que dejó ayer a orillas de la costa azul francesa.

El sábado, ante Logroño

Estar en dos competiciones no da respiro y el Irudek Bidasoa Irun atisba ya su próximo reto, el sábado a las 17.30 en Artaleku contra un Logroño que le aventaja en un punto y que ha ganado sus últimos cinco partidos. Se vienen dos partidazos en cuatro días para el equipo bidasotarra y para su afición.