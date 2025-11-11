Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Leo Maciel fue el bidasotarra más destacado, con quince paradas, incluyendo dos lanzamientos de siete metros y cuatro contraataques en uno contra uno. Ewa Gros

El Bidasoa tendrá que arreglarlo en Artaleku

Los irundarras corrigieron muchos errores tras el descanso pero no fue suficiente para remontar al Saint-Raphael

Iñigo Aristizabal

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:33

El Irudek Bidasoa Irun tendrá que remontar tres goles de diferencia al Saint-Raphael Var el próximo martes en Artaleku tras su derrota de este ... martes por 35-32. Sí, la primera fase de la European League se juega en liguilla, pero el devenir del grupo A ha convertido este duelo en clave para conseguir el segundo billete para la Main Round. Por lo tanto, aunque la derrota queda ahí y el equipo francés suma ahora dos puntos más, el conjunto amarillo tiene a su alcance dar la vuelta a la situación. Eso sí, tendrá que jugar mejor que ayer en Francia, donde estuvo mucho tiempo a merced del anfitrión.

