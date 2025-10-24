Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alex Mozas durante el partido del martes contra el Flensburg. F. de la Hera
Balonmano Bidasoa

Alex Mozas: «Ahora viene lo importante de verdad»

El Irudek Bidasoa Irun recibe el sábado al Guadalajara (19.30 horas)

Iñigo Aristizabal

Irun

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:05

El Irudek Bidasoa Irun va a tener dos partidos esta semana en Artaleku pero el de mañana sábado contra el Guadalajara (19.30 horas) es «el importante de verdad», según Alex Mozas. «Venimos de jugar contra Barça y Flensburg pero lo importante es la liga. Desde el principio sabíamos que el partido clave de la semana era el de Guadalajara. Ganar al Flensburg o competirle tiene más repercusión, pero lo que necesitamos son los puntos contra Guadalajara».

Llega a Artaleku uno de los cinco equipos que están en el fondo de la tabla, con dos puntos de doce posibles, pero «seguro que va a ser un rival difícil porque si sacan cualquier cosa de aquí va a ser algo con lo que no cuentan».

El Guadalajara «sin tener unas figuras ni nombres muy importantes sí que tiene un equipo muy trabajado, con muchas alternativas ofensivas sobre todo. Tiene mucha más profundidad a nivel táctico que el Flensburg, por ejemplo.

Para el Bidasoa es un partido «vital para seguir arriba, para ir al parón con una valoración de este inicio muy buena y con la obligación que tenemos de sacar los puntos en casa».

