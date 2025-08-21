Bidasoa y Bera Bera siguen con su puesta a punto y el fin de semana disputan dos amistosos

El Irudek Bidasoa volverá a ser protagonista en una cita clásica de la pretemporada, el Torneo Internacional de Balonmano de Egia, que arrancó ya ... la semana pasada con la categoría femenina. El conjunto irundarra se estrena mañana a las ocho de la tarde en el polideportivo egiatarra frente al Rennes francés. Un duelo atractivo en el que ambos conjuntos medirán fuerzas con un añadido de emoción: el Rennes compite en la Primera División de la liga francesa, una de las competiciones más potentes de Europa, mientras que el Bidasoa llega como vigente campeón del torneo, con la intención de defender su título.

La jornada, sin embargo, no arranca con este encuentro. A las 18.00 horas, el potente Limoges HB abrirá el torneo midiéndose frente al BM Logroño-La Rioja en un duelo de gran nivel que servirá para calentar motores. La dinámica del campeonato es que los ganadores de ambos partidos accederán directamente a la gran final, que se disputará pasado mañana a las 19.30 horas, mientras que los perdedores jugarán por la tercera plaza a las 17.30 horas.

Pero el balonmano guipuzcoano de este fin de semana no se limita a los chicos. El Super Amara Bera Bera también tiene por delante un exigente torneo, el Summer BAG 2025. El equipo de Bidebieta comenzará mañana su participación en Villacelama (León), donde se medirá al Aula Cultural Valladolid a las 18.30 horas en la primera semifinal.

En caso de superar al conjunto pucelano, el Bera Bera jugaría la final el sábado a las 20.00 horas, donde se enfrentará al ganador del otro cruce entre Pontevedra y Málaga. En caso de perder en el primer encuentro, las de Imanol Álvarez jugarán el mismo día a las 18.00 horas el partido por el tercer puesto.