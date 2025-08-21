Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Balonmano

Bidasoa y Bera Bera siguen con su puesta a punto y el fin de semana disputan dos amistosos

Aitana Ábalos

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

El Irudek Bidasoa volverá a ser protagonista en una cita clásica de la pretemporada, el Torneo Internacional de Balonmano de Egia, que arrancó ya ... la semana pasada con la categoría femenina. El conjunto irundarra se estrena mañana a las ocho de la tarde en el polideportivo egiatarra frente al Rennes francés. Un duelo atractivo en el que ambos conjuntos medirán fuerzas con un añadido de emoción: el Rennes compite en la Primera División de la liga francesa, una de las competiciones más potentes de Europa, mientras que el Bidasoa llega como vigente campeón del torneo, con la intención de defender su título.

