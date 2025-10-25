Victoria del Bera Bera para seguir líderes

Xabier Manzanares San Sebastián Sábado, 25 de octubre 2025, 19:46 Comenta Compartir

Nunca es fácil volver a la competición tras un periodo de descanso, pero no hay nada que se le resista a este Super Amara Bera Bera. Las de Bidebieta han regresado a la Liga con una gran victoria por 27-22 bajo el brazo ante un Granollers que no se lo ha puesto fácil.

El arranque del conjunto dirigido por Imanol Álvarez ha sido impecable, con un gol por minuto hasta el diez de la primera parte. Pero las visitantes han hecho lo más difícil del encuentro: recomponerse tras un inicio flojo. El Bera Bera no ha podido dar continuidad a ese comienzo arrollador y a medida que han pasado los minutos, se ha notado el peso de los diecisiete días sin competición.

El Granollers, muy combativo tras cumplirse el ecuador del primer tiempo, ha ido encontrándose mejor conforme avanzaba el partido. Mireia Torras lograba empatar el encuentro a falta de cuatro minutos para el descanso, reflejo de las pérdidas locales y del escaso acierto en ataque de Ester Somaza, que ha necesitado hasta cinco intentos para inaugurar su cuenta goleadora. A pesar de las dudas, las locales se han marchado al descanso por delante en el marcador (16-14).

Tras la charla en vestuarios, un parcial de 5-0 para las de Bidebieta ha resultado decisivo para romper el partido. Las locales han salido no solo con otra chispa en ataque, sino también con una defensa mucho más intensa, aguantando incluso cuatro minutos en inferioridad numérica sin encajar. Al Bera Bera no se le puede conceder ni un ápice de oxígeno, porque a la mínima te hace daño. La diferencia en el marcador no ha dejado de aumentar hasta el pitido final (27-22).

Con esta nueva victoria, las de Imanol Álvarez confirman su buen estado de forma tras el parón de selecciones y continúan invictas en lo que va de Liga, con un único empate hasta la fecha ante el Guardés –y el resto, victorias–.