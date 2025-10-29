Vencer por la mínima suma igual

El Super Amara Bera Bera consiguió este miércoles en Logroño una victoria in extremis. Los dos puntos logrados ante el Grafometal La Rioja sirven para ... conservar el liderato y para demostrar que ante un partido complicado las donostiarras son capaces de mantener la calma y resolver al final. Aunque ayer sufrieron más de lo esperado.

A menos de un minuto para el final Sidibe empató el partido para La Rioja, 21-21. Álvarez pidió tiempo muerto para disponer un siete contra seis que posibilitó la penetración y el gol decisivo de Somaza. Karsten y Etxeberria provocaron la falta en ataque de Novovic y Elba Álvarez falló ante Larrayoz a falta de 15 segundos. Ascorbe paró el tiempo y la montenegrina tuvo nueva opción para empatar en los últimos cinco segundos pero su lanzamiento se fue fuera por poco.

La Rioja Larrayoz, Pérez (1), Novovic (3), Milagros (2), Insfran (6, 5p), Samartín, Sarrionandia-Ibarra (2) –siete inicial- Loscos, Loidi (3), Morales (1), Benítez, Rivadeneira, Sidibe (2), Somogyi, Chumillas (1) y Rodrigues. 21 - 22 Super Amara Bera Bera Wiggins, Etxeberria (1), Ogonovszky (3), Álvarez (4, 2p), Tchaptchet (3), Somaza (4) y Amores –siete inicial- Arroyo (3, 2p), Rodrigues (1), Karsten, Hernández, Kruijswijk, Erauskin (2), Gavilán (1) y Prades.

Un lanzamiento lejano de Ogonovszky, seña de identidad de la húngara, abrió el luminoso en Logroño y Elba Álvarez marcó el segundo, cumplido el primer minuto. Con el 0-2 el marcador se paralizó, y al conjunto donostiarra le costó horrores encontrar espacios y seguir sumando goles. No fue hasta casi en el minuto 10 cuando un tanto de Somaza sirvió de desatascador.

Las de Bidebieta consiguieron una ventaja de cuatro que rápidamente se esfumó. El ritmo se elevó y ambos ataques empezaron a animarse. Las locales fueron recortando distancias, hasta que la exjugadora elgoibartarra del Bera Bera June Loidi consiguió ponerlo en tablas, 6-6.

Los goles de Gavilán y Álvarez recuperaron la ventaja, pero el conjunto riojano no bajó los brazos. El tercer tanto de la central viguesa colocó el 8-10 con el que el encuentro se fue al descanso.

Tras el paso por vestuarios la dinámica siguió igual. Las de Bidebieta, con ventajas entre dos y tres goles, no conseguían sentenciar. Las locales igualaron hasta el dos ocasiones más. Somaza, Ogonovszky y Arroyoy Erauskin dieron aire al equipo, 16-20. Cuando todo apuntaba a ser el clásico momento en el que el Bera Bera resuelve el partido, la respuesta local volvió a meter en apuros a las donostiarras para volver a empatar. Tocó resolver al final.