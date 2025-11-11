Un triunfo para recargar energía

El Super Amara Bera Bera superó este martes la última prueba antes del examen final. El conjunto donostiarra consiguió vencer al Beti Onak para centrar ... todos sus esfuerzos en el partido de vuelta de la eliminatoria de la QR3 de la European League el domingo (17 h.) en Dijon. Sin apenas tiempo para recuperarse del partido de la ida del pasado sábado en el Gasca, las de Bidebieta sumaron una nueva victoria ayer en Atarrabia para cerrar la primera fase de la Liga Guerreras Iberdrola con dos puntos más que le aseguran llegar en el liderato al parón por el Mundial. Lo consiguieron las de Imanol Álvarez, recargaron la maleta de energía antes de viajar a Francia, aunque el equipo navarro no se lo puso nada fácil.

Le costó a las donostiarras entrar a un partido marcado de inicio por el dominio local, 4-1. Sorprendió Imanol Álvarez con un siete contra seis, vaciando portería. La apuesta, con cuatro laterales para abrir espacios en la defensa navarra, que pudo servir de prueba, no le salió mal al ermuarra que vio cómo el equipo fue capaz de dar la vuelta al choque. Tchaptchet empató y Rodrigues, Álvarez y Gavilán colocaron el 6-9. Las donostiarras empezaron a encontrar comodidad y espacios para ampliar la diferencia que la pivote navarra cerró en cuatro antes del paso por los vestuarios que antes de su llegada a Bera Bera fueron su casa, 11-15.

Beti Onak Encinas (4), Zamora (5), A. García (4), Canas, Gutiérrez, Brasil (3) y Urbitarte (1) –siete inicial- Ventura (1), Fernández-Agustí, Casasola (6, 4p), Sans (2), Zalguizuri (1), Ripa, Tardio, Gil y S. García. 27 - 30 Super Amara Prades, Erauskin (2), Rodrigues (2), Somaza (2), Gavilán (2), Ogonovszky (1) y Hernández (2) –siete inicial- Álvarez (8, 4p), Tchaptchet (4), Etxeberria (2), Karsten (2), Fresco (2), Amores (1), Arroyo, Murgiondo y Wiggins. Parciales 3-0, 4-3, 6-4, 6-9, 9-12, 11-15 (descanso) 15-18, 18-20, 21-23, 25-24, 25-28, 27-30 (final).

Árbitros Álvarez yBustamante. Excluyeron a Urbitarte , Gavilán y Karsten.

Tras el descanso el Beti Onak salió a por todas. Con un ritmo más elevado consiguieron reducir la renta para ir acercándose en el luminoso. Grciala Ayelen acercó a las suyas con dos goles (17-18) a los que respondió Freco con otros dos, 17-20. La zarauztarra, junto a Murgiondo completaron la convocatoria tras la baja de Lisanne Kruijswijk por un esguince leve de tobillo que no impedirá a la holandesa viajar a Francia. Álvarez reservó a Arroyo y repartió minutos,

No cesaron las navarras en su empeño y lograron igualar e incluso ponerse por delante, 24-23. Karsten rápidamente empató, y aunque el Beti Onak aguantó el pulso, Álvarez volvió a igualar y Somaza inició el despegue,25-26. El Bera Bera llevó la batuta en los compases finales Un gran parcial 0-5 les permitió terminar ganando el partido sin apuros.