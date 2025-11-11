Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Lyndie Tchaptchet escapa de la defensa rival, este martes en Atarrabia. Beti Onak

Un triunfo para recargar energía

El Super Amara Bera Bera reacciona a tiempo y logra vencer al Beti Onak para centrar sus esfuerzos en la eliminatoria ante el Dijon

Iris Moreno

Iris Moreno

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:10

El Super Amara Bera Bera superó este martes la última prueba antes del examen final. El conjunto donostiarra consiguió vencer al Beti Onak para centrar ... todos sus esfuerzos en el partido de vuelta de la eliminatoria de la QR3 de la European League el domingo (17 h.) en Dijon. Sin apenas tiempo para recuperarse del partido de la ida del pasado sábado en el Gasca, las de Bidebieta sumaron una nueva victoria ayer en Atarrabia para cerrar la primera fase de la Liga Guerreras Iberdrola con dos puntos más que le aseguran llegar en el liderato al parón por el Mundial. Lo consiguieron las de Imanol Álvarez, recargaron la maleta de energía antes de viajar a Francia, aunque el equipo navarro no se lo puso nada fácil.

