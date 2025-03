Una tiranía que se extiende durante casi dos décadas

Bruno Parcero San Sebastián Martes, 18 de marzo 2025, 00:04 Comenta Compartir

El Bera Bera hace tiempo que dejó de ser una moda. Casi veinte años de éxitos certifican la salud de un proyecto que se ha convertido en referencia y que, lejos de conformarse con lo conseguido, aspira a seguir creciendo. El título de la Copa de la Reina conquistado en Granollers el domingo es la última muesca en un palmarés que suma 28 títulos que le han convertido en el segundo club más laureado tras el histórico Mar Valencia, que tiene 51 pero lleva 17 años sin abrir sus vitrinas. Casi dos décadas en las que el Bera Bera ha implantado su tiranía.

Los datos hablan por sí solos. En los últimos 19 años el Bera Bera ha sumado sus 28 títulos entre ligas, copas y supercopas. Solo en tres de esas temporadas (09/10, 10/11 y 11/12) se quedó en blanco y tras ganar este año Copa y Supercopa aspira a lograr su quinto triplete. A la espera de lo que suceda en el torneo doméstico, de los 56 títulos puestos en juego en esos 19 años, 28 los ha ganado el Bera Bera. «No tenía ese dato», afirma sorprendida Tati Garmendia, la responsable de la sección. «Hemos acostumbrado a la gente a ganar muchas cosas y no es fácil. Es algo extraordinario. No es normal ni habitual».

Ella mejor que nadie conoce el proceso vivido, no en vano ha estado presente en todos y cada uno de esos títulos bien como jugadora, entrenadora o responsable de la sección: «Sí, he estado en todos y en todas las facetas. En el primero, que fue histórico, ya estaba y desde entonces no me he ido. He tenido esa gran suerte. Trabajamos mucho para ello tanto yo como el equipo que rodea todo esto y un poquito sí que me corresponde», comenta con humildad.

«Esto es fruto del trabajo de mucha gente», afirma cuando se le pregunta por el secreto del éxito. «Hay un apoyo empresarial, institucional, una forma de hacer las cosas que es la de no gastar más de lo que tenemos pero siempre siendo ambiciosas en el proyecto. Y profesionales. Si no tienes unos objetivos, unos valores, unos criterios de equipo y una ambición, si luego no hay un apoyo de patrocinadores y de la afición, esto sería imposible».

Pero la vuelta a la normalidad le recuerda que la gloria es efímera. «Ha habido menos fiesta de la que nos habría gustado. En Málaga volvimos al día siguiente en avión y pudimos celebrar. Ayer comimos todos juntos, en el autobús hubo un buen ambiente pero ya está porque el domingo nos jugamos lo que nos jugamos», señala en referencia al partido de ida de los cuartos de final de la European League ante le Bloomberg-Lippe alemán (18.00). «Tenemos un papel complicado y atractivo, pero vamos a ir a por todo. Primero el domingo, a intentar ganar los cuartos; y luego, a por la Liga», añade con esa ambición que caracteriza al club.

Una ambición que ya forma parte del ADNde un equipo que es ganador por definición. La mejor muestra ha sido este último torneo al que el Bera Bera se presentó después de sumar tres derrotas seguidas en Liga. «Llegamos en una dinámica que no era la buena y eso quedó patente en los cuartos. Allí vi al equipo más inseguro de lo habitual y de ahí el mal partido. Pero ganamos y pasamos», explica Garmendia. «Estamos acostumbrados a que casi nunca pinchamos y, cuando lo hacemos un poco más de lo normal, parece que estamos mal. Dentro de una temporada hay altibajos, y más estando metidas en todas las competiciones que estamos metidas. La carga de partidos y el desgaste es mucho mayor. Pero no estando del todo finas hemos ganado la Copa y eso dice mucho de este equipo: en los momentos clave sabe competir por encima de los momentos de forma».

