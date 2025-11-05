Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tati Garmendia anima a la afición a abarrotar el sábado el Josean Gasca. Royo
Balonmano

Tati Garmendia: «Ellas son favoritas, pero nosotras tenemos opciones»

El Super Amara Bera Bera recibe al Dijon, en «el partido más importante de la temporada» el sábado en el Gasca

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

«Estamos a cuatro días del partido más importante de la temporada», así de rotunda comienza Tati Garmendia su rueda de prensa previa al primer ... partido de la eliminatoria que da acceso a la fase de grupos de la European League. La cita, el sábado a las 18.00 horas en el Josean Gasca ante el JDA Bourgogne Dijon Handball francés, lleva semanas marcada en rojo en el calendario de Bidebieta.

