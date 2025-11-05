Tati Garmendia: «Ellas son favoritas, pero nosotras tenemos opciones»

«Estamos a cuatro días del partido más importante de la temporada», así de rotunda comienza Tati Garmendia su rueda de prensa previa al primer ... partido de la eliminatoria que da acceso a la fase de grupos de la European League. La cita, el sábado a las 18.00 horas en el Josean Gasca ante el JDA Bourgogne Dijon Handball francés, lleva semanas marcada en rojo en el calendario de Bidebieta.

La responsable de balonmano del Bera Bera se muestra confiada. «Creo que tenemos todos los recursos necesarios para poder afrontar esta eliminatoria con garantías. Queremos ganar este primer partido en casa. Pero también creo que somos realistas en Europa. Que ellas son favoritas es una obviedad, que nosotras tenemos opciones, es otra», asegura.

Estar ante el objetivo más importante no asusta en Bidebieta. «Creo que hay que ser realistas, no tenemos nada que perder. Eso puede jugar a nuestro favor. Más que miedo, sería una pena el no poder dar ese paso para afrontar esa fase de grupos». Espera un rival competitivo, «no van a venir relajadas, saben que podemos ser un equipo peligroso».

Sobre el Dijon destaca que «juega rapidísimo, tiene lanzamiento exterior muy bueno, presiona en defensa, los extremos son efectivos y nos enfrentamos a un equipo que el año pasado llegó a la final four. No es fácil, es un rival durísimo, un grandísimo equipo hecho para estar en la parte de arriba de la tabla de la liga francesa». Aunque arrancaron de forma irregular la temporada destaca su capacidad de juego, «me ha sorprendido, aparte de la técnica individual que tiene cada jugadora, es la velocidad a la que juegan. Quizás sea lo que más me ha sorprendido».

La temporada pasada el Super Amara no consiguió jugar la liguilla, se quedó a un penalti de colarse en la Final Four. Ese buen sabor de boca continúa presente. «Nos hace mucha ilusión recordarlo. Yo creo que Europa siempre es especial después de lo vivido el año pasado con fase de grupos todavía mucho más, pues porque todos y todas queremos volver a vivir ese momento. Las jugadoras tienen esa experiencia que te da un plus para afrontar Europa. Es verdad que también tenemos jugadoras jóvenes que no tienen ese tipo de experiencia pero sí que tienen la calidad para poder hacerlo».

Garmendia subraya la motivación del vestuario. «En Liga hemos mostrado momentos de no muy buen juego pero al final se han sacado los partidos. Tenemos más puntos que el año pasado a estas alturas, pero sinceramente creo que el equipo estaba pensando en Europa. Es inevitable y aún así hemos sacado los partidos. Llevan tiempo esperando este partido».

Factor Gasca

Tanto el club como la afición quieren volver a vivir una gran noche europea este sábado. «Me gustaría volver a ver el Gasca a reventar. Apenas quedan 300 entradas a la venta. La afición nunca defrauda y espero que el equipo sienta que de verdad juega en casa, jugamos contra un gran rival y necesitamos de todos y todas para afrontar el partido en las mejores condiciones».