Elba Álvarez y Shula Gavilán se abrazan en pleno festejo del Bera Bera en el Gasca donostiarra tras ganar al Dijon francés. José Mari López

El Super Amara Bera Bera da primero (22-19)

Buen resultado, nada definitivo, para afrontar la vuelta dentro de una semana en Dijon en un choque igualadísimo donde las de Bidebieta tuvieron una renta máxima de cuatro goles

Raúl Melero

Raúl Melero

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:10

El Super Amara Bera Bera tendrá que defender la renta de tres goles que ha obtenido en el Josean Gasca tras derrotar por 22-19 ... al Dijon francés en el encuentro de ida de la previa de la European League. Las chicas de Imanol Álvarez se están jugando entrar en la fase de grupos y les espera un infierno en la localidad de la mostaza. Precisamente picante fue el equipo galo, durísimo en casi todas sus acciones, con lo que las guipuzcoanas están avisadas para el choque de vuelta.

