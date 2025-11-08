El Super Amara Bera Bera da primero (22-19)

El Super Amara Bera Bera tendrá que defender la renta de tres goles que ha obtenido en el Josean Gasca tras derrotar por 22-19 ... al Dijon francés en el encuentro de ida de la previa de la European League. Las chicas de Imanol Álvarez se están jugando entrar en la fase de grupos y les espera un infierno en la localidad de la mostaza. Precisamente picante fue el equipo galo, durísimo en casi todas sus acciones, con lo que las guipuzcoanas están avisadas para el choque de vuelta.

El choque estuvo igualadísimo durante los sesenta minutos. El Dijon solo fue por delante en el 0-1 inicial y el Bera Bera gozó de una máxima renta de cuatro tantos, 20-16 y 21-17 en el tramo final del choque. Así las cosas se puede considerar como buenos los tres tantos de renta que deberá defender en el Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy de Dijon. El Gasca vibró con su equipo, que tuvo varias posesiones para marcar una máxima renta de cinco tantos y se echará en falta a la afición de Bidebieta dentro de siete días.

Agresividad desde el inicio

Los primeros minutos dejaron claro de qué tipo de partido se trataba. La primera posesión del cuadro de Bidebieta acabó en pasivo y para el minuto 4 de encuentro, el equipo francés ya había sufrido dos exclusiones y una amarilla. Elke Karsten se llevó la peor parte de la dureza de la defensa gala. Entró en calor el Bera Bera y dos goles de Amores, el primero precioso de vaselina y una contra pusieron la máxima de la primera mitad, 4-1 (min. 10). El equipo francés tenía una premisa clara: no dejar correr al Bera Bera y cortar cualquier atisbo de transición. La calidad del Dijon quedó patente sobre el azul parqué del Gasca y fueron recortando las distancias con el segundo gol de la danesa Nadia Offendal, 5-5 (min. 22).

Llegó la primera acción de combinación con el pivote que aprovechó Tchapchet para volver a poner por delante al Super Amara Bera Bera a poco de llegar al descanso y que amplió un lanzamiento de siete metros de Kartsen, 7-5 (min. 25). El Gasca con una sensacional entrada entró en ebullición, pero la calidad del cuadro francés no se amilanó ante la atmósfera favorable a las guipuzcoanas. Gayet, Dury y nuevamente Offendal empataron el partido tras el tercer gol de Amores pero se llegó al tiempo de reflexión con ventaja con un tanto de Anne Eruaskin desde el extremo derecho en los últmos segundos de la primera mitad.

Gigante Tchaptchet

La igualdad se mantuvo hasta el empate a 11 cuando emergió la gigantesca figura de Lyndie Tchaptchet. La defensa del Dijon se cerraba ante la navarra pero era imparable. Sacó penaltis que los transformaban bien Karsten, bien Arroyo o masacraba a la portera francesa desde los seis metros. Pareció estirarse el cuadro guipuzcoano pero no conviene farse y el Dijon se aprovechó de todos los erroes de las de Imanol Álvarez. llegó a empatar otra vez el choque a 16 tantos momento en el que el Super Amara volvió a despegar.

Ogonovszky y Arroyo con dos misiles desde 9 metros, una contra de Amores y la enorme Tchaptchet, marcaron la máxima, 20-16 (min. 52). Y la pena es que en dos contras el Bera Bera perdió el balón tras dos paradones de Prades (quien sustituyó a Wiggins después de que recibiera un balonazo en la cara). Hubiera sido casi la puntilla. Recortó diferencias el Dijon y otra vez Arroyo desde los siete metros y la última posesión para Tchaptchet, dejó el 22-19 final. El próximo domingo a las cinco de la tarde, el Bera Bera se jugará en Dijon seguir vivo en la competición europea. Les espera una batalla cruenta pero están sobradamente preparadas.