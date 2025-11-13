Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lyndie Tchapchet, optimista para avanzar en la eliminatoria. J. M. López
Lyndie Tchaptchet | Jugadora del Super Amara Bera Bera

«Queremos ganar al Dijon, sin secretos, ofreciendo nuestra mejor versión»

Las donostiarras buscan certificar el domingo su participación en la liguilla europea y la pivote no se fía: «Tendrán escondido un as en la manga», dice

Iris Moreno

Iris Moreno

Miércoles, 12 de noviembre 2025

El Super Amara Bera Bera tendrá que defender este domingo (ETB, 17.00 h.) la renta de tres goles lograda en el Gasca tras derrotar ... por 22-19 al Dijon galo en el encuentro de ida de la eliminatoria que da acceso a la fase de grupos de la European League. Lyndie Tchaptchet, que fue determinante desde el pivote, confía en las posibilidades para que el equipo vuelva a jugar la liguilla.

