«Queremos ganar al Dijon, sin secretos, ofreciendo nuestra mejor versión»

El Super Amara Bera Bera tendrá que defender este domingo (ETB, 17.00 h.) la renta de tres goles lograda en el Gasca tras derrotar ... por 22-19 al Dijon galo en el encuentro de ida de la eliminatoria que da acceso a la fase de grupos de la European League. Lyndie Tchaptchet, que fue determinante desde el pivote, confía en las posibilidades para que el equipo vuelva a jugar la liguilla.

– ¿Cómo se controlan los nervios esta semana?

– Como se puede. Llevamos mucho tiempo esperando esto, el sábado hicimos un gran partido pero hay que rematarlo este fin de semana. Jugar contra Beti Onak el martes nos ha ayudado a que la semana no sea tan larga.

– No fue una prueba fácil.

– No, no fue nada fácil, sabíamos que en su campo aprietan mucho, como nos va a pasar el domingo. Fue un partido muy igualado que hasta el último momento no pudimos bajar la guardia. Tenemos la suerte de que podemos probar cosas en estos partidos, y así fue, quisimos probar cosas para la eliminatoria, ya veremos el fin de semana si Imanol decide usarlas. Tenemos muy claro lo que nos jugamos el domingo. Es una final y tenemos que jugar sin pensar en esa ventaja .

– Aunque ya quisiera el Dijon que fuera suya.

– ¡Por supuesto! Y mejor tener tres goles que dos. Pero esperamos un partido muy distinto. La renta no es definitiva para nada, al contrario. Vamos a salir a jugar de cero, llegamos dispuestas a ganar al Dijon con la mejor versión del Bera Bera.

– ¿Son conscientes del ambiente hostil que les espera?

– Será muy importante estar mentalizadas y que lo ambiental no nos afecte, porque si lo consiguen va a ser un partido muy difícil y nos va a costar mucho ganarlo. No nos podemos relajar, porque sabemos que tienen un gran pabellón donde la afición les arropa mucho y aprieta. No tener a la afición del Gasca va a suponer que tengamos que hacer un esfuerzo más.

– ¿Espera un partido muy diferente al del sábado pasado?

– Creo que no, que a se van a parecer bastante. Les hemos estudiado mucho, como juegan en liga, lo que hacen, los procedimientos y estamos preparadas para lo que venga. A no ser que en el último momento aparezcan con algo que no nos esperamos.

– ¿Tendrán algo escondido?

– ¡Claro! Seguramente tendrán un as en la manga. Como podemos tenerlo nosotras. (Risas)

– ¿En que le parecieron más peligrosas?

– Tienen a dos pivotes muy buenas, muy móviles. Las supimos parar en la ida, puede que a la vuelta no sea así. También tienen un muy buen uno contra uno, pero sobre todo tienen un extremo izquierdo que desde cualquier ángulo te mete cualquier gol.

– Ellas se esforzaron en no permitirles correr.

– Nos impidieron dar nuestra mejor opción, donde estamos más cómodas, que es cuando podemos correr. Ahora estaremos prevenidas, seguramente Imanol encuentre un remedio para que podamos seguir en nuestra línea de correr todo lo posible.

– ¿Dónde estará la clave?

– Queremos ganar sin secretos, ofreciendo nuestra mejor versión. Es muy importante que no tengamos tantas pérdidas, lo aprovechan al máximo. Si las reducimos y mantenemos el trabajo defensivo, podemos lograrlo.

– El equipo se empezó a mostrar más cómodo cuando consiguió que los balones le llegaran a usted.

– Vimos que en la línea de seis metros había muchos huecos donde nosotras las pivotes podíamos aprovecharlos. Cuando me veían más y el pase era claro, obteníamos mucha ventaja. Pero bueno, lo que tengo claro es que lo importante es que me llegaban balones gracias al trabajo que hace todo el equipo.

– ¿Está preparada para la determinación en la que seguro intentarán frenarle?

– Les hicimos daño así que intentarán remediarlo. Pero lo bueno es que si no está el espacio ahí abajo, seguramente los laterales tengan oportunidad desde el exterior. Se abrirán otros huecos. Hagan lo que hagan, buscaremos el remedio para combatirlo.

– Se encuentra en un gran momento de confianza.

– Sí, la verdad que estos partidos me dan mucha confianza. Venimos de resultados no muy buenos para nosotras aunque hemos ganando, nos ha faltado esa ventaja que solíamos tener.

– ¿Con qué sueña Lyndie?

– Con ganar al Dijon y volver a la fase de grupos. Haberla jugado el año pasado me motiva aún más para conseguirlo de nuevo.