El Super Amara Bera Bera entrenó ayer en un pabellón de Dijon antes de la gran cita. BB

Preparadas para la batalla definitiva

El Super Amara Bera Bera se juega esta tarde ante el Dijon, con una renta de tres goles a favor, el pase a la fase de grupos de la European League

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

El Super Amara Bera Bera lleva semanas esperando el día de hoy. El conjunto donostiarra se juega el objetivo más importante marcado por el momento ... esta temporada, jugar la fase de grupos de la European League. Las entrenadas por Imanol Álvarez se miden al JDA Bourgogne Dijon (17.00 horas, sin televisión), en el decisivo partido de vuelta de la eliminatoria de la QR3 que otorga el billete a la liguilla.

