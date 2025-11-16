Preparadas para la batalla definitiva

El Super Amara Bera Bera lleva semanas esperando el día de hoy. El conjunto donostiarra se juega el objetivo más importante marcado por el momento ... esta temporada, jugar la fase de grupos de la European League. Las entrenadas por Imanol Álvarez se miden al JDA Bourgogne Dijon (17.00 horas, sin televisión), en el decisivo partido de vuelta de la eliminatoria de la QR3 que otorga el billete a la liguilla.

La temporada del conjunto donostiarra quedará marcada según lo que pase hoy y el grupo ha viajado a Francia dispuesto a rematar la jugada. Parten con ventaja tras asestar el primer golpe al ganar 22-19 en la ida en el Josean Gasca hace una semana. Un buen resultado con el que han viajado en la maleta, aunque nada definitivo, para afrontar la vuelta. Fue un choque igualadísimo donde las de Bidebieta tuvieron una renta máxima de cuatro goles. El encuentro se caracterizó por un soberbio trabajo defensivo de las donostiarras, siempre al mando del marcador.

El partido lo dirigirá la pareja húngara Zsofia Marton y Rita Dane, mientras que la delegada EHF será la alemana, Jutta Ehrmann, en el Palais des Sports JM Geoffroy. El Super Amara parte con una ventaja de tres goles, aunque las de Bidebieta llegan dispuestas a salir a ganar.

Llegaron el viernes en avión vía Ginebra a la región francesa de Borgoña, a Dijon, la capital, famosa por su mostaza. Ayer pudieron entrenar en un pabellón en el que completaron el último entrenamiento antes de la cita.

Se miden ante un conjunto galo que el año pasado se clasificó para la final a cuatro y que este año estaba también entre los favoritos para pelear por el título. El rival demostró en el Gasca ser un equipo muy físico, con jugadoras muy fuertes, capacidad de lanzamiento y durísimo en casi todas sus acciones.Así, las guipuzcoanas están preparadas para una batalla feroz. Las de Álvarez deberán intentar frenar a Nina Dury, que acaba de debutar con Francia y que fue la que más destacó en Donostia.

El técnico ermuarra tiene a todas sus jugadoras disponibles para la cita más importante de la temporada hasta la fecha. Recupera a Lisanne Kruijswijk, que por un esguince de tobillo en la ida se perdió el duelo del martes ante el Beti Onak. En Atarrabia tampoco jugó por precaución Carmen Arroyo. La de Ciudad Real ha podido completar los últimos entrenamientos de la semana con normalidad y estará también disponible. Especialista a la hora de lanzar penaltis, es una pieza importante en el vestuario, más aún teniendo en cuenta que en caso de que el Dijon gane con un margen de tres goles, la eliminatoria quedaría empatada y se decidiría desde los siete metros. Entra también en la lista Elene Fresco. La juvenil zarauztarra está firmando muy buenas actuaciones con el primer equipo, cada vez con más confianza.

Con todas sus armas

Además de intentar reducir el número de pérdidas y de mantener el descomunal trabajo defensivo del primer partido, que fue desde donde las donostiarras comenzaron a ganar el partido, volver a generar esas acciones de combinación con el pivote que tan bien supo aprovechar Tchapchet será hoy una de las claves. La pivote navarra se convirtió en la peor pesadilla de las francesas, no solo por su letalidad, con un cien por cien de acierto en las cuatro ocasiones en las que lanzó, sino por lo que generó para el resto de sus compañeras y los siete metros que logró debido a la impotencia de las rivales que no encontraron la forma de frenarla.

Elke Karsten fue la máxima goleadora del primer partido con 6 goles en un partido con un marcador sorprendentemente corto, (22-19). Uno de los salvavidas que el Bera Bera tiene esta temporada es el poder alternar en la portería. Lucía Prades sustituyó a Nicole Wiggins después de que recibiera un balonazo en la cara. Ambas están demostrando estar a un nivel altísimo. Entre las dos firmaron 12 paradas.