El Mundial arranca mañana con dos guipuzcoanas y once jugadoras del Bera Bera

Se confirma la participación histórica del equipo donostiarra, ocho con España, dos con Argentina y una con Brasil

Iris Moreno

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:57

Comenta

Arranca mañana el Mundial femenino, que se disputa en Alemania y Países Bajos. Las 32 mejores selecciones del mundo disputarán un total de 108 partidos, con el objetivo de estar en la final del 14 de diciembre. Una cita en la que participarán dos jugadoras guipuzcoanas, la lezoarra Maitane Etxeberria y la errenteriarra Maddi Bengoetxea. Algo que no ocurría desde 2001 en el Mundial de Italia, donde coincidieron Tati Garmendia e Izaskun Mujika.

Una vez publicada ayer la lista definitiva de las diecisiete Guerreras que acudirán a la cita mundialista, queda confirmada la participación histórica de jugadoras del Super Amara Bera Bera. Serán un total de once: ocho con España, Elke Karsten y Shula Gavilán pelearán con Argentina y Brasil con Micaela Rodrigues.

La selección española disputará en Trier la primera fase. Debutará mañana (18.00, Teledeporte) ante Paraguay y se medirá a Islas Feroe el viernes (20.30) y a Montenegro el domingo (16.00). Ambros Martín ha decidido dejar fuera de la convocatoria a María Prieto O'Mullony, ratificando así a Etxeberria (para la que será su quinto Mundial), a Ester Somaza (su segundo Mundial) y a las debutantes Anne Erauskin, Lyndie Tchaptchet, Carmen Arroyo, Elba Álvarez, Lucía Prades y Nicole Wiggins.

Completan la lista de las Guerreras Alicia Fernández, Paula Arcos, Danila So Delgado, Lisa Oppedal, Jennifer Gutiérrez, Ona Vegué, Kaba Gassama, Lysa Tchaptchet y la errenteriarra Maddi Bengoetxea que esta temporada juega en Elda.

