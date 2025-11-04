Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Shula Gavilán lanza a portería ayer en el Josean Gasca. López
Balonmano

La lógica dicta el resultado en el Gasca

El Super Amara Bera Bera, líder de la Liga, vence con superioridad en casa al colista en la previa de la eliminatoria europea

Iris Moreno

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:11

El Super Amara Bera Bera consiguió ayer en el Josean Gasca una solvente victoria ante el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife. No hubo sorpresas. El ... conjunto donostiarra, líder de la competición doméstica, venció al colista, que aún no suma ningún triunfo en su ascenso esta temporada a la máxima categoría de balonmano femenino. El partido adelantado de la décima jornada por el compromiso europeo de las de Bidebieta deja a las de Imanol Álvarez liderando en solitario la clasificación.

