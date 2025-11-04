La lógica dicta el resultado en el Gasca

El Super Amara Bera Bera consiguió ayer en el Josean Gasca una solvente victoria ante el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife. No hubo sorpresas. El ... conjunto donostiarra, líder de la competición doméstica, venció al colista, que aún no suma ningún triunfo en su ascenso esta temporada a la máxima categoría de balonmano femenino. El partido adelantado de la décima jornada por el compromiso europeo de las de Bidebieta deja a las de Imanol Álvarez liderando en solitario la clasificación.

Super Amara Bera Bera rades, Erauskin, Rodrigues (3), Gavilán (3), Kruijswijk (4), Somaza (2) y Amores (5)–siete inicial–, Arroyo (4, 1p), Etxeberria (2), Ogonovszky (2), Hernández (3), Tchaptchet (1), Karsten (3, 2p), Álvarez (5), Fresco (2) y Wiggins 39 - 29 Lanzarote Marín, Trujillo (5), Squizziato (3), Rivas (5), Tort (7), Correia (4), Tenda (3) –siete inicial-, Boner (1), López, Ferm y Sánchez Parciales 3-3, 6-6, 9-8, 11-9, 14-10, 19-10 (descanso)23-12, 28-15, 31-16, 32-20, 36-24 y 39-29.

Árbitros Raúl López y Álvaro García Excluyeron a las locales Arroyo y Kruijswijk y a las visitantes Correia y Tenda

El partido de ayer podía tener un peligro. Que las donostiarras se relajaran o estuvieran centradas en exceso en la cita importante del fin de semana. No cayeron en la trampa. Veinte minutos es lo que tardó ayer el Bera Bera en sentenciar un partido que no supuso para las donostiarras ningún problema.

El equipo canario plantó cara durante los primeros compases. Con hasta siete empates en los primeros minutos, el San José Obrero confío en sus posibilidades al ser capaz de responder a cada tanto de las donostiarras. Aguantó el ritmo alto propuesto por las locales sin perder el pulso al partido. Pasado el ecuador de la primera mitad, Andrea Boner anotó para las suyas para colocar el 9-9. A partir de ahí, con una defensa más agresiva, despegó el Bera Bera.

Tras una gran parada de Prades –nueve en la primera parte–, Álvarez anotó a la contra. Esa fue la mejor fórmula que repitieron las donostiarras para escaparse y sentenciar el partido. Buenas intervenciones de la guardameta en portería y el Bera Bera más letal al contraataque.

Laura Hernández desde el extremo, Maitane Etxeberria por la escuadra, Elke Karsten sin error, o Ester Somaza demostrando su poderío en ataque completaron un parcial demoledor de 9-1 en diez minutos que sentenció el partido por completo antes de irse al descanso, 19-10.

Tras el paso por vestuarios la sangría se agudizó. La rotación del conjunto donostiarra terminó de sentenciar el partido como era de esperar. Las de Lanzarote, con solo 12 jugadoras, no aguantaron el vendaval donostiarra.

Imanol Álvarez, que quería repartir minutos, lo hizo y jugadoras como Kruijswijk o Rodrigues que normalmente no cuentan con tanto tiempo de juego ayer tuvieron su oportunidad. También Elene Fresco, que una tarde más la juvenil zarauztarra volvió a demostrar su calidad. Sin demasiada emoción las donostiarras fueron cumpliendo minutos hasta rubricar una solvente victoria.

Llega la European League

Tras el partido de ayer, el conjunto donostiarra se puede centrar totalmente en la ansiada cita europea. Marcada desde hace meses en el calendario, el sábado (18.00 horas) el Josean Gasca volverá a abrir sus puertas para el partido de ida de la QR3 de la European League en el que las de Imanol Álvarez se medirán al JDA Bourgogne Dijon francés en el partido de ida de la eliminatoria que da acceso a la fase de grupos de la European League.