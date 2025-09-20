Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maitane Etxeberria, en la grada del Josean Gasca, tras el último entrenamiento de esta semana sin competición. Estrada

Maitane Etxeberria

Jugadora del Super Amara Bera Bera
«Jugar la Final Four europea sería cumplir el sueño que nos queda»

Tras trece temporadas asume la capitanía de las de Bidebieta y confiesa que le dio «miedo» no ver de corto a Esther Arrojeria y Alba Menéndez

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:38

A sus 28 años, Maitane Etxeberria cumple su decimotercera temporada en el Bera Bera tras debutar con 16 años en septiembre de 2013. La extremo ... lezoarra ya ejerce como capitana tras la retirada de Alba Menéndez y Esther Arrojeria. La guipuzcoana asume con «responsabilidad» un mayor protagonismo dentro del vestuario.

