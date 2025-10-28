Imanol Álvarez: «En La Rioja últimamente hemos sufrido, eso es un estímulo»

El Super Amara Bera Bera sigue completando su particular cuenta atrás antes de la gran cita europea de la próxima semana ante el Dijon francés. ... Antes del sábado 8, el conjunto donostiarra deberá jugar tres enfrentamientos ligueros. El primero de ellos les medirá mañana (20.30 horas) al Gramofetal Sporting La Rioja. Las entrenadas por Imanol Álvarez viajarán mañana en el día para medirse al séptimo clasificado de la competición doméstica. «Nos toca concentrarnos en lo que nos toca. Queremos seguir en la racha de victorias, seguir arriba en la tabla. Vamos a La Rioja sin olvidar que en los últimos años hemos sufrido mucho para ganar y eso también puede ser un estímulo para nosotras», confiesa.

Sobre el rival, en el que juega la elgoibartarra y exjugadora del Bera Bera June Loidi, advierte que «nos lo van a poner muy complicado porque es un equipo que está con mucha confianza, han mejorado mucho, han fichado bien, tiene buenas jugadoras que aunque no son muy mayores, tienen mucha experiencia ya en la liga».

El conjunto riojano encadena cuatro victorias consecutivas. «Eso les va a hacer estar con muchísima confianza en su trabajo, saben que tienen un reto. Aparentemente ellas no tienen nada que perder, más con esa buena racha de puntos, pero seguro que quieren seguir bien y saben que si consiguen vencer mañana, pues consolidarán un inicio muy importante y les permitirá crecer», subraya el ermuarra.

Europa en el horizonte

Con la cita europea que da acceso a la fase de grupos muy presente, el técnico ermuarra quiere aprovechar el ritmo de competición. «Tenemos que intentar amoldarnos y que sea beneficioso para llegar al sábado de la semana que viene lo mejor posible. Es cierto que cuanto más compites, hay más fatiga y más posibilidades de lesiones también, pero bueno yo creo que meternos en ese ritmo de competición, centrarnos en jugar y en enfrentarnos a las dificultades para intentar ganar, creo que puede ser positivo», señala.

Álvarez no esconde que el equipo está pensando en la eliminatoria. «Todas tenemos en mente el objetivo de la semana que viene. El equipo está preparado, intentaremos marcar pequeños retos para conseguir la victoria en los partidos y además pensando o trabajando de cara a ese partido importante. Queremos probar cosas a un nivel competitivo lo más exigente posible para preparar ese encuentro europeo».