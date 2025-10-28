Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Álvarez antes de un entrenamiento en el Josean Gasca. Lobo Altuna

Imanol Álvarez: «En La Rioja últimamente hemos sufrido, eso es un estímulo»

El Super Amara Bera Bera se mide mañana al equipo riojano con el reto de ganar y «mejorar detalles de cara a la cita europea»

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 13:24

El Super Amara Bera Bera sigue completando su particular cuenta atrás antes de la gran cita europea de la próxima semana ante el Dijon francés. ... Antes del sábado 8, el conjunto donostiarra deberá jugar tres enfrentamientos ligueros. El primero de ellos les medirá mañana (20.30 horas) al Gramofetal Sporting La Rioja. Las entrenadas por Imanol Álvarez viajarán mañana en el día para medirse al séptimo clasificado de la competición doméstica. «Nos toca concentrarnos en lo que nos toca. Queremos seguir en la racha de victorias, seguir arriba en la tabla. Vamos a La Rioja sin olvidar que en los últimos años hemos sufrido mucho para ganar y eso también puede ser un estímulo para nosotras», confiesa.

