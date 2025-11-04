Imanol Álvarez no quiere relajaciones ante el colista Arrecife, hoy en el Gasca

A. V. Martes, 4 de noviembre 2025, 07:16 Comenta Compartir

El líder contra el colista. El Super Amara Bera Bera recibe hoy a las 20 horas al Arrecife en el Gasca. A priori, no hay ... color. La victoria se debería quedar en casa, pero Imanol Álvarez, sabedor de que sus jugadoras pueden tener la cabeza más en la eliminatoria europea del sábado ante el Dijón en el Gasca, llamó ayer al orden: «Viene el colista y parece que los puntos se tienen que quedar en el Gasca. Nada de eso. La Rioja, que casi nos gana, solo les ha ganado de uno. Además no tienen nada que perder y eso ayuda a dar la mejor versión».

El Super Amara no tiene bajas. El Arrecife no podrá contar con la lateral Keyla Hernández, quien está a la espera de conocer el alcance de una lesión en la rodilla. La central Radovic dice que ante la crisis de resultados que atraviesan es en este tipo de encuentros «donde podemos demostrar nuestro carácter y unión».

