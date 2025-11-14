Imanol Álvarez: «El Dijon es un equipo duro, pero ya les hemos ganado»

El Super Amara Bera Bera parte este viernes hacía Dijon para disputar el partido definitivo que dará el billete a la fase de grupos ... europea. Imanol Álvarez sabe que la ventaja de tres goles no es definitiva. «El objetivo es salir a ganar el partido. La ventaja no es mucha, por lo que tenemos que ir a jugar nuestro partido ante un equipo al que le hemos competido y ya le hemos ganado. Si tenemos que mirar el marcador que sea solo en los últimos minutos, hasta entonces creo que si salimos a jugar pensando en nuestros goles de ventaja será un error», apunta.

El ermuarra confiesa que ha sido «una semana especial, ya lo fue la semana pasada. Llegamos bien, hubiera firmado llegar así en julio. Siempre intento transmitir tranquilidad al equipo, en estos partidos no hace falta mucha motivación extra porque la gente ya está motivada. Muchas veces lo que hace falta es bajar un poco ese soufflé o esa esa extramotivación. Es un equipo duro y fuerte pero al que podemos ganar».

El técnico del Super Amara espera un partido similar al de la ida en el Gasca. «Aunque la ventaja no es grande a nuestro favor, ellas saben que a un marcador de muchos goles es más fácil conseguir una renta. Si ellas meten 16 goles va a ser difícil que por ejemplo nos dejen a nosotros en 12. Supongo que van a tratar de correr. Nosotros sabemos de la importancia de no de no recibir goles en contraataque eso nos lleva a la importancia de no perder balones fáciles para que nos dé tiempo a replegar y estar en nuestra defensa», subraya.

Su apuesta por una defensa sólida es clara, «defensivamente vamos a entrar bien, nos tocará adaptarnos un poco a las variantes que ellas planteen pero nosotras también tenemos nuestras bazas para intentar que nuestra defensa aún sea capaz de hacerles un poco más de daño».

El primer partido ante el conjunto francés sirvió para medir fuerzas. A Imanol Álvarez lo que más le sorprendió fue que «no hubo muchos lanzamientos exteriores, pensaba que iba a haber más por su parte». Sobre el Dijon que visitó el Gasca destaca «su capacidad de correr en cualquier situación y su agresividad defensiva. Tenemos que estar preparadas, son muy agresivas, diferente a otros equipos que nos hemos enfrentado en Europa. Tenemos que ser capaces de que nuestro ataque no se atasque buscando muchas faltas aunque sean a nuestro favor, sino que el balón vaya de un lado a otro porque ahí podemos encontrar las situaciones de lanzamiento».