Imanol Álvarez: «El Dijon es un equipo duro, pero ya les hemos ganado»

El técnico del Super Amara Bera Bera asegura que saldrán «a ganar el partido, sin pensar en la ventaja»

Iris Moreno

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

El Super Amara Bera Bera parte este viernes hacía Dijon para disputar el partido definitivo que dará el billete a la fase de grupos ... europea. Imanol Álvarez sabe que la ventaja de tres goles no es definitiva. «El objetivo es salir a ganar el partido. La ventaja no es mucha, por lo que tenemos que ir a jugar nuestro partido ante un equipo al que le hemos competido y ya le hemos ganado. Si tenemos que mirar el marcador que sea solo en los últimos minutos, hasta entonces creo que si salimos a jugar pensando en nuestros goles de ventaja será un error», apunta.

