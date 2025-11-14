«Nos falta poner la guinda al pastel que horneamos en el Gasca»

Iris Moreno San Sebastián Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:14 | Actualizado 07:20h. Comenta Compartir

La semana se nos está haciendo eterna, parece que no pasan los días», reconoce Elena Amores. El Super Amara Bera Bera se juega el domingo en Dijon (17.00 horas) el pase a la fase de grupos de la European League. Las de Bidebieta llegan a Francia con una renta de tres goles, según la extremo, «para nada definitiva. La diferencia es mínima y tenemos que salir a jugar desde cero. No queremos sustos, tenemos que ir muy concentradas porque es el último partido que nos queda. Tenemos esta bala y la queremos aprovechar, iremos con el mismo hambre de ir allí a ganar teniendo tres goles a favor como si no tuviéramos ninguno». Por su parte, Elba Álvarez subraya que deben salir «con la mentalidad de que no tenemos ninguna ventaja, así será como podremos hacerles daño».

El equipo se concentra desde hoy en Dijon antes del choque definitivo que jugarán el domingo. «Competir lejos del Gasca hará que sea un partido un pelín más complicado, su grada seguro va a apretar y vamos a tener que estar más concentradas para poder pasar la eliminatoria», asegura Álvarez.

En su segunda temporada en el club, desea repetir la experiencia continental. La viguesa no quiere «llamarlo obligación, el pasar a la fase de grupos el año pasado fue muy bonito pero también fue muy complicado. Tiene que ser una ilusión para nosotras, poder regalarle a la gente el volver a disfrutar de ello. Queremos ponerle la guinda al pastel que empezamos a hornear el otro día en Gasca».

Para Amores, el partido de ida fue su primera cita europea en el Gasca, y desea que pronto se vuelva a repetir. «Mantenemos esa ilusión, está ahí, las ganas no faltan y es que ver y vivir así el pabellón como lo vimos el sábado... No tengo palabras», reconoce la jugadora nacida en Petrer.

El grupo viaja con confianza. «Hemos completado un buen inicio, somos líderes antes del parón y el balance es positivo. Muchas de las cosas que ya habíamos probado salieron contra el Dijon y ¿por qué no van a poder salir ahora?», reflexiona Elba.

Ambos equipos llevan semanas estudiándose, pero tras el partido de ida ya se han medido cara a cara. «Es un equipo muy físico que incluso perdiendo, no quiso dejar de correr», apunta la central. Amores añade, «me parecieron muy rápidas. Mueven muy rápido el balón. Son grandes, los golpes de ellas duelen, yo creo que es un poco la diferencia. Y el poderío desde el extremo también por parte de ellas».

«Será un partido muy físico»

Ambas tienen claro que deben centrarse en su juego y en tratar de imponer sus virtudes. «La clave está en nosotras y en hacer la defensa tan agresiva como hicimos el sábado. Un gran punto a favor son nuestras pivotes. Entonces yo creo que eso también tenemos que usarlo a nuestro favor, no solo para darles espacios y que puedan generar goles esos siete metros, sino que también sepamos que ellas nos van a abrir muchos espacios. Si la defensa se concentra y piensa todo el rato en la posibilidad de nuestro pase a ellas, pues habrá que tener también otras ideas de juego que sirvan o que partan de esa apertura que nos generan y aprovecharlos», destaca Elba, que no espera un partido muy diferente al de la ida. «En cuanto a la intensidad y a las ganas será igual, pero ellas van a apretar mucho más en casa e intentarán sorprendernos con algo. Será un partido muy intenso, muy físico, muy duro de golpes, tendremos que intentar resistir los 60 minutos».

Amores, en su primera campaña defendiendo la camiseta del Bera Bera, subraya que el equipo está preparado para cualquier posible encerrona. «Vamos preparadas para lo que pueda pasar. Somos conscientes de que el premio es enorme y vamos dispuestas a gastar nuestra ultima bala».

Plan de viaje

El equipo, incluido Lisanne Kruijswijk que fue baja ante el Beti Onak para no forzar su tobillo izquierdo por un esguince, saldrá hoy a las 14.45 horas desde Bidebieta en autobús dirección Loiu, desde donde volarán a Ginebra. Desde allí otro autocar les llevará hasta Dijon en un viaje de unas tres horas aproximadamente. Antes, Imanol Álvarez ha citado al equipo a primera hora en el Josean Gasca para completar el último entrenamiento antes de viajar. El equipo se concentrará el fin de semana antes del partido del domingo, y mañana el último entrenamiento lo realizarán en un pabellón cercano al recinto en que jugarán el partido, el JM Geoffroy, porque tienen programado baloncesto.