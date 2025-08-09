Exhibición de la portera Wiggins en la primera victoria de la pretemporada del Super Amara Bera Bera

El Super Amara Bera Bera sumó este sábado su primera victoria de la pretemporada imponiéndose con claridad en Lekumberri al Replasa Beti Onak (22-34) ... en la primera cita veraniega de las de Imanol Álvarez. Debutaron las cuatro incorporaciones, destacando la actuación de Wiggins bajo palos en los primeros 20 minutos con nueve paradas. Amores fue la máxima goleadora con seis goles, Somaza hizo tres y Kruijswijk dirigió bien al equipo en la primera mitad, que concluyó 10-16.

Pese a ser la primera prueba de la pretemporada, Super Amara Bera Bera defendió a gran nivel, lo que acompañado por las paradas de Wiggins pudo correr aprovechando la velocidad de Erauskin y Amores. Imanol Álvarez comenzó el amistoso con Wiggins, Tchaptchet y Karsten en el centro, Rodrigues y Kruijswijk a su lado y Erauskin y Amores en los exteriores. 20 minutos después sacó a Naroa Zabala, Hernández, Somaza, Gavilán, Álvarez, Ogonovszky y Etxeberria para completar los diez últimos minutos de la primera parte y los diez primero de la segunda mitad. Para el último tercio volvió el primer equipo con la entrada de Arroyo por Kruijswijk y en los últimos 10 minutos Álvarez mezcló ambos equipos, pero el partido no perdió intensidad ni velocidad. Wiggins jugó 40 minutos por la baja por precaución de Prades.

Las goleadoras del Super Amara Bera Bera fueron Erauskin (2), Rodrigues (3), Tchaptchet (4), Karsten (3, 1p), Amores (6), Etxeberria (3), Somaza (3), Ogonovszky (1), Gavilán (2), Álvarez (4, 1p), Hernández (2) y Arroyo (1).