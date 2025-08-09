Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Foto entre las plantillas del Bera Bera y el Beti Onak. Bera Bera
Balonmano

Exhibición de la portera Wiggins en la primera victoria de la pretemporada del Super Amara Bera Bera

Ha superado con claridad al Beti Onak (22-34) en el partido amistoso disputado en Lekumberri

B. A.

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:03

El Super Amara Bera Bera sumó este sábado su primera victoria de la pretemporada imponiéndose con claridad en Lekumberri al Replasa Beti Onak (22-34) ... en la primera cita veraniega de las de Imanol Álvarez. Debutaron las cuatro incorporaciones, destacando la actuación de Wiggins bajo palos en los primeros 20 minutos con nueve paradas. Amores fue la máxima goleadora con seis goles, Somaza hizo tres y Kruijswijk dirigió bien al equipo en la primera mitad, que concluyó 10-16.

