«Europa está presente, pero no nos podemos desconcentrar en la liga»

Tras el parón por selecciones, el Super Amara Bera Bera retoma hoy la competición de liga recibiendo en el Gasca al Granollers a las 18. ... 15 horas. Será un duelo especial para Ester Somaza porque se enfrenta a su exequipo en el que jugó tres temporadas.

– Llega al Gasca su exquipo.

– Va a ser un partido especial, bonito, porque supone ver a las que fueron mis compañeras. Es el club con el que debuté en la liga, con el que empecé.

Adaptación al equipo «Estoy muy contenta. El equipo es una pasada, todas las compañeras me han acogido muy bien. La ciudad es brutal»

– ¿Qué partido espera? Ellas solo suman dos victorias.

– Respecto a ellas no sé mucho porque han cambiado bastante desde la temporada pasada. Supongo que eso siempre requiere un tiempo de adaptación. Entiendo que los resultados acabaran llegando para ellas. A nosotras nos va a servir para preparar ciertas cosas, ponernos a tono y volver a la rutina para centrarnos en lo que nos viene.

– Cada equipo que visita el Gasca llega extramotivado.

– Sí, es verdad. Yo lo viví cuando estaba en Granollers. Sabíamos que cuando jugábamos contra el Bera Bera era un partido muy difícil contra un equipo muy potente. Eso nos daba más motivación.

– Usted llega a este partido después de estar concentrada con las Guerreras.

– Viajamos a Lanzarote para medirnos a Zonzamas y desde ahí nos fuimos con la selección sin pasar por casa. Han sido semanas de no parar, pero estoy contenta y con muchas ganas por lo que viene a partir de ahora con el Bera Bera como la eliminatoria europea que tenemos entre ceja y ceja.

– ¿Siente ya el vestuario esa presión?

– Arranca un tramo del calendario muy importante. También sé que será muy bonito de jugar. Yo especialmente estoy muy ilusionada de poder jugar en Europa. Esa eliminatoria está muy presente en los entrenamientos y en los partidos, que de alguna manera nos sirven para prepararnos para ese cruce europeo. Eso sí, no nos podemos desconcentrar en la liga.

– ¿Qué supone jugar en Europa en su carrera deportiva?

– Es una motivación extra. Será complicado, sobre todo por el rival que nos ha tocado (Dijon francés), pero a la vez será muy bonito y muy motivante. Estoy con mucha ilusión de poder pasar. Somos conscientes en el vestuario de que es el objetivo más importante de la temporada, el reto principal e importante. Sabemos que superarles no será fácil pero lo vamos a intentar.

– ¿Qué le parece jugar el primer choque en casa?

– Nos estamos preparando y mentalizando. Las chicas que vivieron la fase de grupos aquí el año pasado nos han comentado que fue una pasada jugar con el Gasca a rebosar. Espero que se vuelva a llenar. He visto fotos increíbles. Nos dicen que es súper bonito, súper especial jugar con el pabellón lleno, con el ambiente que se vivió y todas tienen muchas ganas de volver a repetirlo.

– ¿Qué tal su adaptación a la ciudad?

– Estoy muy contenta. El equipo es una pasada, todas las compañeras me han acogido muy bien. La ciudad es brutal. La adaptación de momento va bastante bien y jugar como local en el Gasca también. La afición es muy agradable, muy cercana y la verdad que es impresionante jugar aquí porque siempre vienen a apoyarnos.

– ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

– He notado bastante diferencia en el nivel de intensidad de los entrenamientos. No son entrenamientos muy largos, pero entrenamos con una intensidad muy alta, muy concentradas y la gente responde muy bien. Eso sí que me sorprendió al llegar a Bera Bera.

– Se está haciendo un hueco también entre las Guerreras. ¿Qué supone para usted?

– Ha habido un cambio generacional y la verdad es que yo creo que estamos formándonos todas un poco, haciendo equipo, adaptándonos al modelo de juego, a lo que exige la competición. Estoy muy contenta de poder compartir pista con todas las jugadores de las que siempre se puede aprender.

– Han sido ocho convocadas del Bera Bera en la última lista.

– Ha sido casi como entrenar en el Gasca (ríe). Ha estado muy bien. Pero más allá de las victorias ante Grecia e Israel nos ha servido también para prepararnos y entrenar más tiempo juntas antes del Mundial de este año. Estamos ya mentalizadas.

– Antes del partido ante Israel publicaron un comunicado en sus redes sociales para manifestar su solidaridad con el pueblo palestino.

– Ya que teníamos que jugar el partido, quisimos solidarizarnos con el pueblo palestino. Agachamos la cabeza cuando sonó el himno de Israel y jugamos con pegatinas de sandías en las zapatillas.