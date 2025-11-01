Una estocada final para lograr el triunfo

Iris Moreno San Sebastián Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

El Super Amara Bera Bera suma una nueva victoria en su visita al Elda Prestigio. El conjunto donostiarra supera un nuevo trámite liguero y regresa a casa amarrado al liderato de la Liga Guerreras. Esperaba Imanol Álvarez que el equipo llevará la lección aprendida después de ganar in extremis a Grafometal La Rioja, y lo cierto es que el partido no empezó a decantarse a favor de las donostiarras hasta pasado el ecuador de la segunda parte. No fue fácil para las de Bidebieta, a las que les costó imponerse y llevar la batuta de un partido que fueron capaces de sentenciar en los compases finales. Elke Karsten, máxima goleadora con nueve tantos –cuatro desde los siete metros– lideró el ataque.

Eszter Ogonovszky fue la encargada de inaugurar el luminoso en el Florentino Ibáñez, y al primer tanto de la húngara le siguieron los de Álvarez y Arroyo, 0-3. Una ventaja de tres goles que no se volvió a repetir en toda la primera mitad. Las eldenses reaccionaron rápido a ese primer parcial, y la errenteriarra Madii Bengoetxea empató el partido para el Elda. Fue la lateral la encargada de poner por primera vez por delante a las suyas, 5-4.

Hasta diez empates en el marcador reflejan la igualdad del encuentro en la primera parte. Las locales, motivadas tras su reciente victoria en el derbi en Elche, se agarraron con uñas y dientes, sabiendo que si permitían al Bera Bera alejarse será muy complicado tener opciones. Las locales atacaban siempre que tenían ocasión 7x6, lo que obligó al Bera Bera a aplicarse en defensa Elda puso marcar en ocho ocasiones a portería vacía.

Tras el paso por vestuarios Carmen Arroyo recuperó la ventaja de dos goles, 14-16. Pero el conjunto eldense seguía respondiendo. González empató por última vez para las locales, 18-18. Respondió Karsten, y a partir de ahí, los goles del huracán argentino sirvieron para terminar decidiendo el encuentro. Primero fue capaz de recuperar la ventaja de tres, 18-21. Lyndie Tchaptchet la amplió a cuatro, 20-24 y a partir de ahí al Elda le faltó el aire.

Imanol Álvarez paró el tiempo, era necesario ordenar ideas y rematar la victoria en los minutos finales. A Maitane Etxeberria le empezaron a llegar los balones que la de Lezo no perdona. Karsten y Etxeberria se convirtieron en la peor pesadilla de halloween del conjunto eldense, que se quedó sin armas para frenar a las dos jugadoras más inspiradas y que sentenciaron el encuentro. La capitana fue la encargada de cerrar el marcador que otorga dos nuevos puntos a las donostiarras.