Emma Boada amplía su contrato con el Bera Bera hasta 2022

Emma Boada y el Super Amara Bera Bera han llegado a un acuerdo para ampliar su contrato hasta 2022. La noticia llega dos días después de la renovación de Esther Arrojeria, por lo que el entrenador Imanol Álvarez ya tiene asegurada la dirección del juego para las dos próximas temporadas.

Emma Boada asegura que su decisión por continuar «ha sido fácil de tomar». «Cuando estás en el club en el que quieres estar, para mí el mejor a nivel nacional, y sobre todo cuando estás muy bien y disfrutas del balonmano, la decisión de renovar por dos años es fácil de tomar. Estoy en el sitio adecuado y es un placer seguir apostando por este proyecto», ha indicado en declaraciones al club.

Emma Boada ha sido una de las fijas para el técnico esta temporada. La central catalana ha disputado los 21 partidos, incluida la Supercopa, y ha marcado 62 goles. Boada, una recién llegada este año a Bidebieta, se ha ido asentando en la primera línea donostiarra, destacando sus partidos europeos ante Corona Brasov, y su compenetración con Arderius y Arrojeria principalmente. «A nivel personal estoy muy contenta con mi rendimiento en esta primera temporada pero soy consciente que me queda mucho por dar», ha apuntado la central.

«Tuve pequeñas lesiones que me impidieron rendir al máximo pero, en general, estoy muy contenta» ha añadido para advertir que «lo mejor está por venir aún».

«Es una pena que la temporada acabe así»

La temporada ha acabado para ella antes de lo que le hubiera gustado debido a la pandemia del coronavirus. «Es una pena que la temporada acabe así. A todas nos ha cogido de sorpresa esta pandemia mundial y creo que con la racha que llevábamos es una pena no poder seguir jugando». No obstante, entiende la decisión federativa porque «ahora lo más importante como sociedad es la salud de todo el mundo». Boada cree que, de haberse reanudado la competición, «no se hubiera conseguido el 100% de seguridad para todas las jugadoras, no solo por el virus sino también por las lesiones por el largo periodo de inactividad que hemos tenido».

A sus 26 años, Boada será una de las jugadoras de la plantilla con más partidos disputados en la División de Honor tras su paso por Castelldefels, donde debutó en la elite del balonmano femenino. Después jugó en Alcobendas y Málaga.

«Málaga se parece más a Barcelona pero con el paso de los meses Donostia ha conseguido cautivarme, me gusta mucho su tranquilidad y toda la paz que transmite rodeada de tanta naturaleza». No obstante, le saca un 'pero': «sí le cambiaría el clima pero una se acostumbra». «A todo esto si le sumas el buen trato de las compañeras desde el primer día, todo es muy positivo», ha apuntado.