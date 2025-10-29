Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imanol Álvarez da indicaciones antes de un entrenamiento en el Gasca. Gorka Estrada
Bera Bera-Sporting La Rioja (20.30 horas)

La cuenta atrás para la gran cita europea arranca hoy en Logroño

El Super Amara Bera Bera se enfrenta al equipo revelación de la liga con el reto de mantener el liderato y preparar el duelo ante el Dijon

Iris Moreno

Iris Moreno

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:53

Comenta

El Super Amara Bera Bera sigue completando su particular cuenta atrás antes de la gran cita europea de la próxima semana frente el Dijon francés. ... Antes del sábado 8, el conjunto donostiarra deberá jugar tres encuentros ligueros. El primero de ellos, hoy (20.30 horas) ante el Grafometal Sporting La Rioja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  2. 2

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  3. 3 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  4. 4 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  5. 5

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  6. 6 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8

    Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030
  9. 9 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  10. 10

    Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La cuenta atrás para la gran cita europea arranca hoy en Logroño

La cuenta atrás para la gran cita europea arranca hoy en Logroño