La cuenta atrás para la gran cita europea arranca hoy en Logroño

El Super Amara Bera Bera sigue completando su particular cuenta atrás antes de la gran cita europea de la próxima semana frente el Dijon francés. ... Antes del sábado 8, el conjunto donostiarra deberá jugar tres encuentros ligueros. El primero de ellos, hoy (20.30 horas) ante el Grafometal Sporting La Rioja.

Imanol Álvarez no esconde que el equipo está pensando en la eliminatoria que da acceso a la fase de grupos. «Tenemos en mente el objetivo de la semana que viene. En estos partidos intentaremos marcar pequeños retos para conseguir la victoria y además trabajar de cara a ese partido importante. Queremos probar cosas a un nivel competitivo lo más exigente posible para preparar ese encuentro europeo».

El equipo viaja en el día para medirse a la revelación de esta liga. La Rioja, el equipo que mejor racha lleva de la competición. «Queremos seguir en la racha de victorias, arriba en la tabla. En los últimos años hemos sufrido mucho para ganar y eso también puede ser un estímulo para nosotras», confiesa. Sobre el rival, en el que juega la elgoibartarra y exjugadora del Bera Bera June Loidi, advierte que «es un equipo que está con mucha confianza, han mejorado mucho, han fichado bien, tiene buenas jugadoras que aunque no son muy mayores, tienen mucha experiencia ya en la liga».

Encadena cuatro victorias seguidas, «eso les va a hacer estar con muchísima confianza en su trabajo, saben que tienen un reto. Aparentemente ellas no tienen nada que perder, más con esa buena racha de puntos, pero seguro que quieren seguir bien y saben que si consiguen vencer mañana (por hoy), pues consolidarán un inicio muy importante y les permitirá crecer», subraya el técnico ermuarra.

Hoy, Copa para el Irudek

El polideportivo de Hernani acoge hoy, a partir de las 19.30, la final de la Euskal Kopa de la temporada pasada, que no pudo disputarse por falta de fechas entre el Irudek Bidasoa Irun y el Amenabar Zarautz. El equipo zarauztarra milita en Primera pero amenaza con volver pronto a División de Honor Plata. En los dos primeros meses de competición ha ganado siete partidos de siete disputados en la liga, promediando 37,3 goles a favor y 30,7 en contra, así como la eliminatoria de Euskal Kopa ante el Eibar por un global de 75-46. El Irudek Bidasoa Irun, ganador de la Euskal Kopa en las últimas nueve ediciones, afrontará el partido sin los hermanos Salinas, Mario Nevado, Jakub Skrzyniarz, Piotr Mielczarski y Marko Jevtic, con sus respectivas selecciones.