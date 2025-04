«Fuimos conscientes del éxito cuando nos colgaron la medalla»

Maitane Etxeberria (Lezo, 1997) está siendo una de las protagonistas en este final de año. La medalla de plata obtenida en el Mundial de ... Japón con las 'Guerreras' la ha puesto en primera línea de todos los focos. Con tan solo 22 años ha disputado su segunda cita de estas características y ya forma parte de la historia tanto del Super Amara Bera Bera como de la selección.

– A la hora de hacer un repaso del Mundial, es obligado empezar por la polémica de la última jugada de la final. ¿Cómo vivió esos segundos de partido?

– La decisión arbitral al final es la que es, tenemos que respetarla. Ahí nosotras no nos podemos meter. Pero sí que es verdad que luego vimos el vídeo y es rigurosa. Es algo mínimo lo que Ainhoa Hernández tiene los brazos dentro de seis metros, y en directo creo que es muy difícil de verlo. Si soy sincera, en ese momento nos quedamos todas muy tocadas.

– ¿Desde donde estaba se pudo apreciar la acción?

– Desde el banquillo no vimos nada. Incluso las que estaban en la pista bajando al repliegue tampoco, porque estamos hablando de escasos centímetros.

– ¿Fue demasiado rigurosa la penalización de las árbitras?

– Al no haber VAR, son cosas que pueden pasar. Tienes que tomar la decisión al momento, pero independientemente de que estemos de acuerdo o no, hemos querido no darle muchas vueltas.

– ¿Cómo se vivió la polémica en el vestuario?

– Fue algo que ni hablamos. Yo, por lo menos, no lo recuerdo. Estábamos dolidas por el final del partido. Pero en cuanto salimos a recoger la medalla nos olvidamos de la acción y estábamos contentas de lo que habíamos hecho a lo largo de todo el campeonato. Una plata es algo histórico.

– Se ha alabado mucho la reacción tan deportiva que tuvo el equipo en esa decisión final. Lamentablemente, eso parece poco habitual en el deporte. ¿Cómo se explica esa actitud del equipo?

– Es verdad que una vez que estás en la final te duele perderla. Ya que estás ahí, todo el mundo quiere el oro. Pero haces un cambio de chip muy rápido. Nosotras íbamos con la intención de pasar al preolímpico y nos plantamos en una final con mucho trabajo. Somos subcampeonas del mundo.

– Fue una final complicada, donde casi siempre fueron a remolque. Se debió quizá al cansancio, los nervios, la potencia de las holandesas...

– Una mezcla de todo. Ha sido un mes muy intenso, muchos partidos duros en poco tiempo. La gente estaba cansada y aunque estuvimos ahí durante todo el partido al final no pudo ser.

– Lo más sorprendente fue, quizá, cómo se impusieron a Noruega en semifinales. ¿Fue el partido perfecto?

– Sí. Salió todo como esperábamos aunque no tuvimos tampoco mucho tiempo para prepararlo. En un Mundial acabas un partido y al día siguiente ya tienes otro. Lo máximo que puedes hacer es descansar para llegar lo mejor posible. Después de la fase de grupos que hicimos salimos a disfrutar y fue perfecto.

– Con humildad y trabajo fueron pasando fases. Y usted tuvo una buena participación. ¿Cómo se siente un Mundial desde dentro?

– Estoy muy agradecida al seleccionador y contenta con mi aportación. He jugado con y contra las mejores jugadoras del mundo. Para mí ha sido un chute de energía y seguiré trabajando.

– ¿Es consciente de que han conseguido el mayor logro histórico del balonmano femenino español?

– Tras varios días, lo vas asimilando pero nos costará meses darnos cuenta realmente del éxito obtenido.

– El recibimiento del público en Barajas fue extraordinario. ¿Se esperaban algo parecido?

– Nos quedamos todas sorprendidas, aunque sabíamos que nos apoyaba mucha gente desde aquí. Cuando vimos esa imagen, viví un cúmulo de emociones inexplicables.

– Comentó en su día que se llevaba a Japón los apuntes de la universidad para estudiar. ¿Con tantas emociones, pudo abrirlos?

– La verdad es que poco (ríe). Durante la primera semana pude echarles un vistazo pero luego, con tanta tensión, ya no hice nada.

– Y volvamos a casa. ¿Ya ha aterrizado de verdad?

– Cuesta, pero sí, porque ya el sábado tuvimos un partido y mañana jugamos otro muy importante. No hemos tenido mucho tiempo de adaptación pero ya estamos listas.

– ¿Fue emocionante el recibimiento y el homenaje del público de Bidebieta antes del partido frente al Aula Alimentos de Valladolid?

– Sí, mucho. Nos han demostrado su apoyo durante este tiempo y sentirse querido en casa es algo que a todos nos gusta.

– Es la única guipuzcoana en la selección. ¿Cómo ha reaccionado Lezo ante su medallista? ¿Ha cambiado algo en Maitane?

– Yo sigo siendo la misma de siempre. Pero es verdad que nada más llegar al pueblo mi familia y las amigas me hicieron un recibimiento y estoy feliz. La gente me para por la calle para felicitarme.

– El equipo ha retomado con muy buen pie la liga. Y eso que la mitad de la plantilla ha estado disputando el Mundial. ¿Se ha notado mucho todo esto?

– Desde que he llegado veo al equipo igual que siempre. Las que han estado aquí han trabajado mucho y se les nota. Nosotras podemos llegar un poco más cansadas pero nos hemos adaptado rápido al cambio.

– Y mañana, difícil partido frente a Rocasa, una de las escuadras más fuertes. ¿Cómo llega el equipo?

– Son fechas difíciles porque son navidades, piensas mucho en la familia y no hay casi tiempo ni para entrenar. Aún así, veo que el grupo está muy unido y si salimos fuertes en defensa y concentradas nos saldrán bien las cosas para poder ganar.