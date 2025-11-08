Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las jugadoras del Super Amara Bera Bera en las gradas del Gasca, que hoy debe llevar el volandas al equipo ponostiarra. Arizmendi
Balonmano

Tan complicado como lo tiene el Dijon

El Super Amara Bera Bera recibe hoy en el Gasca al equipo francés en la ida de la eliminatoria para acceder a la fase de grupos de la European League

Iris Moreno

Iris Moreno

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:59

Comenta

Llegó la hora de la verdad. El Super Amara Bera Bera está ante el objetivo más importante que se ha marcado esta temporada. Las ... de Bidebieta quieren volver a jugar la fase de grupos de la European League y para ello deben superar la eliminatoria de la QR3 que arranca hoy (18.00 horas) con el partido de ida en el Josean Gasca. Las donostiarras deberán superar una única previa ante el JDA Bourgogne Dijon Handball francés. Un examen de ida y vuelta que se decidirá el domingo 16 de noviembre a las 17.00 horas en el Palais des Sports JM Geoffroy. «Es un partido esperado. Llevamos desde el sorteo pensando en este día», aseguró ayer Imanol álvarez para constatar la importancia que tiene este encuentro. «Hemos entrenado bien y estamos metidas en lo que vamos a tener que hacer». añadió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  5. 5 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tan complicado como lo tiene el Dijon

Tan complicado como lo tiene el Dijon