Tan complicado como lo tiene el Dijon

Llegó la hora de la verdad. El Super Amara Bera Bera está ante el objetivo más importante que se ha marcado esta temporada. Las ... de Bidebieta quieren volver a jugar la fase de grupos de la European League y para ello deben superar la eliminatoria de la QR3 que arranca hoy (18.00 horas) con el partido de ida en el Josean Gasca. Las donostiarras deberán superar una única previa ante el JDA Bourgogne Dijon Handball francés. Un examen de ida y vuelta que se decidirá el domingo 16 de noviembre a las 17.00 horas en el Palais des Sports JM Geoffroy. «Es un partido esperado. Llevamos desde el sorteo pensando en este día», aseguró ayer Imanol álvarez para constatar la importancia que tiene este encuentro. «Hemos entrenado bien y estamos metidas en lo que vamos a tener que hacer». añadió.

Las guipuzcoanas buscan superarse en la competición continental. Se trata de la eliminatoria que da acceso a la liguilla que disputó el Bera Bera la temporada pasada con la clasificación a los cuartos de final. Entonces se quedaron a un paso de disputar la final four al caer en los penaltis ante el Blomberg-Lippe. Dijon también hizo una fantástica fase, disputando la final a cuatro de Graz en la que quedó tercero. La eliminatoria que comienza hoy será dura para ambos.

El Super Amara ya ha jugado doce partidos oficiales, dos de Supercopa Ibérica y diez de Liga Guerreras Iberdrola, mientras que el Dijon acumula ocho de la liga francesa. Aunque no ocupa los puestos más altos de la clasificación, ya que tuvo un inicio dubitativo, el equipo galo ya está recuperando las sensaciones que le hicieron llegar lejos en la European League la temporada pasada. Las entrenadas por Clément Alcacer han ido de menos a más y llegan tras completar el pasado fin de semana un gran partido ante el Brest, uno de los favoritos a ganar la liga y la Champions (26-30).

Imanol Álvarez analizó así al que será su rival por un puesto en la liguilla. «Es un equipo que tiene mucha calidad, experiencia y saber hacer», dijo. «La última eliminatoria antes de la fase de grupos trae estas cosas, si queremos jugar la fase de grupos, tenemos que superar a un equipo de mucho nivel». Por ello, entiende que Dijon es «algo más favorito, pero tampoco ellas estarán muy contentas con el sorteo».

Se trata de un conjunto de la región francesa de Borgoña. De Dijon, la capital, famosa por su mostaza. Cuenta con una plantilla muy compensada en todos los puestos. En portería tienen dos garantías, con la veterana alemana Gieserich y la francesa Manuella Dos Reis. En la dirección, dos jugadoras con mucha experiencia, la danesa Offendal y una histórica del balonmano francés como Niombla. El Bera Bera se enfrentó a ambas cuando jugaban en París, en 2021. Las dos pueden lanzar desde el exterior, Offendal va al cambio y Niombla puede defender en el dos.

En el lateral izquierdo, la francesa Vautier está en gran forma y ya está en la onda de la selección francesa. Tiene un potente lanzamiento exterior y defiende en el dos. El recambio es la danesa Lomborg . En el lateral derecho, la noruega Sivertsen, zurda, y la internacional eslovaca, Holejova.

En el pivote, la capitana Sarah Valero es francesa pero es internacional española. Exjugadora del Guardés, se caracteriza por su férrea defensa. Comparte posición con Pintat, joven de 20 años que ha debutado con Francia en octubre. En los exteriores, en el izquierdo cuentan con Nina Dury, que acaba de debutar con Francia ante Finlandia y Kosovo, siendo una de las máximas goleadoras. En el derecho, Maureen Gayet, también debutante con Francia este octubre. Su relevo es Rosario Urban , internacional argentina, otra exjugadora del Guardés.

En opinión del técnico ermuarra, la clave del partido y de la eliminatoria estará en «la defensa». No obstante, advierte que «Dijon no tiene puntos negros. Las extremos son muy buenas, de modo que no podemos dejarles mucho espacio. Tiene lanzadoras y pivotes que saben lo que hacen. Están bien trabajadas y hacen muchas cosas bien, lo que aumenta la dificultad». De ahí que el trabajo defensivo de su equipo sea «fundamental» y anhela «empezar bien» pero, sobre todo, «competir bien, hacer frente a Dijon y ya hablaremos de la segunda batalla».

La fuerza del Gasca

El conjunto donostiarra busca hacer valer la fuerza de su afición hoy en el Gasca para encarrilar la eliminatoria. En el club no olvidan lo vivido en las citas europeas del curso pasado en las que la afición se volcó hasta abarrotar el Gasca, algo que hoy podría repetirse ya que ayer apenas quedaban 200 localidades. «El Gasca no va a fallar», afirmó un Imanol Álvarez convencido de que «el público estará dentro del partido».