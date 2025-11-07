Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maitane Etxeberria es la viva imagen de la ilusión de la plantilla. DE LA HERA
Bera Bera

«La clave es que ellas tengan que adaptarse a nuestro estilo»

Etxeberria y Wiggins advierten del potencial del Dijon francés, ante el que se juega el Bera Bera el acceso a la fase de grupos de la European League

M. Artazu

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Super Amara Bera Bera vela armas para una de las grandes citas de la temporada, la eliminatoria que da acceso a la fase de ... grupos de la European League contra el Bourgogne Dijon francés. El Gasca acogerá el sábado (18.30) el partido de ida, en el que las donostiarras tratarán de adquirir ventaja arropadas por su afición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  6. 6 La nao San Juan vuelve a la vida
  7. 7

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  8. 8 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  9. 9 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La clave es que ellas tengan que adaptarse a nuestro estilo»

«La clave es que ellas tengan que adaptarse a nuestro estilo»