«La clave es que ellas tengan que adaptarse a nuestro estilo»

El Super Amara Bera Bera vela armas para una de las grandes citas de la temporada, la eliminatoria que da acceso a la fase de ... grupos de la European League contra el Bourgogne Dijon francés. El Gasca acogerá el sábado (18.30) el partido de ida, en el que las donostiarras tratarán de adquirir ventaja arropadas por su afición.

El conjunto galo es un adversario muy complicado a pesar de que en su liga vaya octavo. En mayo disputó la final four de la European League y ahora está remontado posiciones en Francia. El miércoles ganó al Sambre-Avesnois (23-34) en el que supone su tercer triunfo en cuatro jornadas, y el partido que perdió fue ante el el Brest (26-30), uno de los favoritos a ganar la liga y la Champions.

Su plantilla está muy compensada en todos los puestos. En la portería cuenta con dos garantías como son la alemana Gieserich, de 33 años, y la francesa Manuella Dos Reis, de 26. En la dirección, dos jugadoras con mucha experiencia: la danesa Offendal (31 años) y una histórica del balonmano francés como Niombla (35). Ambas coincidieron cuando jugaban en Paris, en 2021. Las dos pueden lanzar del exterior, Offendal va al cambio y Niombla defiende en el dos.

En los laterales, la francesa Vautier (26 años) está en gran forma y ya está en la onda de la selección francesa. Tiene un potente lanzamiento exterior y defiende en el dos. El recambio es la danesa Lomborg (26). Ocupan el lateral derecho, la internacional eslovaca Holejova (26) y la zurda noruega Sivertsen, de 32 años.

En el pivote están Sara Valero (27), exjugadora del Guardés, y Pintat, joven de 20 años que ha debutado con Francia en octubre. En los exteriores, en el izquierdo, Nina Dury (21 años). Acaba de debutar también contra Finlandia y Kosovo con Francia, siendo una de las máximas goleadoras. En el derecho, Maureen Gayet (23) acaba de debutar con Francia. Y su relevo es Rosario Urban (28), internacional argentina y ex del Guardés.

Las donostiarras son conscientes de que tendrán delante un equipo completo y equilibrado, pero no por ello pierden la ilusión por hacer una gran eliminatoria y alcanzar la fase de grupos.

«Es el objetivo de años»

Maitane Etxeberria, una de las dos capitanas de la plantilla, confiesa que esta eliminatoria es «el objetivo de años» y dice que ve al equipo «con muchas ganas. Venimos en buena dinámica y llevamos desde que nos concentramos el primer día de pretemporada preparando este partido».

La extremo lezotarra advierte de la dificultad que entrañará superar al Dijon. «Hay que ser realistas. La eliminatoria es muy complicada. Nos vamos a enfrentar al conjunto que quedó tercero el año pasado en la European Legaue y quedó también tercero en la liga francesa. Nosotros, evidentemente, queremos mejorar y queremos llegar lejos. El año pasado nos quedamos a las puertas de la final four y éste queremos estar ahí. El camino va a ser largo y el primer paso es el partido del sábado».

Entiende que hay que jugar con personalidad y con la cabeza fría. «Intentaremos contrarrestar su estilo de juego para que sean ellas las que deban adaptarse al nuestro. Hay que ponerles las cosas difíciles y saber gestionar los momentos del partido. Al final la eliminatoria no se va a decidir en el Gasca. Son dos partidos, 120 minutos. Debemos tener esa madurez y esa calma».

Nicole Wiggins, por su parte, expresa su deseo por «jugar en un Gasca lleno. Vemos que se están agotando las entradas y nos gustaría que se repitiese el ambiente del año pasado. Me han dicho que la grada estaba encendida y que había mucha gente animando».

La jugadora madrileña, que en las dos últimas temporadas ha jugado en Francia con el OGC Nice, confía en las posibilidades del Bera Bera. «Hemos estado viendo vídeos y podemos defenderles. Podemos cortar su contraataque y podemos ganarlas. Después de lo de la temporada pasada, el grupo ha demostrado que Europa ha dejado de ser un premio y que estamos aquí para competir».