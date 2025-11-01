Iris Moreno Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:39 Comenta Compartir

El Super Amara Bera Bera viajó ayer hasta Alicante para medirse hoy al Elda Prestigio (18.00 horas). El conjunto donostiarra venció de uno el miércoles a domicilio en Logroño y por tanto llega al duelo de esta tarde en lo alto de la tabla igualado con el Guardés.

Al equipo entrenado por José Prades llegó este verano la errenteriarra Maddi Bengoetxea. Formada en el Ereintza, jugó en Zuazo (2018-2023) y en Porriño (2023-2025), con el que se proclamó subcampeona de la EHF European Cup antes de llegar al Elda. Recientemente se ha estrenado con las Guerreras. La lateral explica cómo es y a lo que aspira el Elda esta temporada.

– La clasificación dice que el Elda ha ganado tres partidos y ha perdido cuatro. ¿Cómo define a su equipo?

– Somos un equipo coral, en el que tampoco hay una gran estrella como puede haber en otros equipos, en el que se nota mucho si está o no esa referente. Nuestra fortaleza está en el equipo, en el que todas aportemos, esa es nuestra clave.

– El Elda está dando pasos cada temporada.

– Los últimos años se han ido reforzando y este año todavía un poquito más. Nuestro objetivo es entrar en playoff y dejar de ser un equipo que está luchando por el descenso, por así decirlo, para estar entre los que miran hacia arriba.

– Llegan tras haber ganado el miércoles el derbi alicantino en Elche (18-23).

– Estamos muy contentas, era una victoria necesaria. Importante en lo moral, por recuperar sensaciones, porque hemos perdido muchos puntos en las últimas semanas. Tenemos la sensación de que se nos han escapado a nosotras, que nos hemos dejado ir. Después de la derrota contra el Logroño, que fue muy dura, necesitábamos vencer para ganar un poquito de confianza.

– Y en la misma semana reciben al Super Amara Bera Bera.

– Tener partidos tan seguidos tienen su lado bueno y esperemos aprovechar la buena sensación ahora que jugamos en casa, aunque sea Bera Bera. Es un reto complicado, es el rival a batir de toda la liga. Es el equipo más completo, el que más rotación tiene, su nivel es grandísimo. Sabemos que tenemos que hacer un partido muy serio. Ellas tienen muchas virtudes y tenemos que estar súper concentradas porque a la mínima que les dejamos un poquito de margen son capaces de sentenciar. El objetivo es estar en el partido hasta el final, queremos pelear. Ojalá podamos llegar igualadas a los minutos finales y podamos llevarnos los dos puntos, lo vamos a intentar.

– Usted conoce bien a muchas de las jugadoras del Super Amara. Ocho de ellas estaban en la última concentración con las Guerreras.

– Medio equipo de la selección eran ellas. Si tuviera que poner en ojo en una jugadora que nos puede hacer daño es Lyndie Tchaptchet. Me parece una pivote espectacular, que más allá de su envergadura, es muy inteligente a la hora de jugar. Tenemos que estar muy juntas, porque una sola probablemente no pueda con ella.

– ¿Cree que le afectará al Bera Bera tener la eliminatoria de Europa la semana que viene? Usted llegó a la final de la European Cup en la última temporada.

– Creo que todavía es pronto. Quedan días hasta entonces aunque es verdad que jugar en Europa influye en cuanto al cansancio, la tensión.

– ¿Cómo se ha adaptado a Elda?

– He pasado de Galicia al calor. No he terminado de acostumbrarme a la meteorología (risas). Ha sido un gran cambio, pero gracias a las compañeras ha sido súper fácil la adaptación. Con el entrenador también estoy muy contenta, era alguien con el que me hacía ilusión trabajar.

– ¿Cuál es el objetivo del Elda esta temporada? La Copa ya sabe que se jugará en San Sebastián en mayo.

– Tuve oportunidad de jugarla cuando estaba en el Porriño y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Sería guay poder repetir porque al final yo soy de allí y vino a verme mucha gente conocida, personas a las que quiero y a las que no suelo ver porque llevo años fuera de casa. Me haría mucha ilusión volver a Illunbe.

