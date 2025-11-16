Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eszter Ogonovszky lanza a portería en el Palais des Sports JM Geoffroy. Josu Pérez

El Bera Bera se queda fuera de Europa

El conjunto donostiarra pierde la eliminatoria ante el Dijon en los penaltis y no participará en competición continental

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

El Super Amara Bera Bera no ha sido capaz de superar la eliminatoria ante el JDA Bourgogne Dijon y se queda a las puertas de ... jugar la fase de grupos de la European League. Las donostiarras caen en el en el Palais des Sports JM Geoffroy tras perder por 27-24 el partido, empatar la eliminatoria y no ser capaces de ganar en la tanda de penaltis. Desde los siete metros los tres lanzamientos no entraron, mientras que las francesas fueron letales y sentenciaron su billete a la liguilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  9. 9 «Sigo viendo a los perros que mataron a Lur en Errenteria»
  10. 10

    Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Bera Bera se queda fuera de Europa

El Bera Bera se queda fuera de Europa