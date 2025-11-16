El Bera Bera se queda fuera de Europa

El Super Amara Bera Bera no ha sido capaz de superar la eliminatoria ante el JDA Bourgogne Dijon y se queda a las puertas de ... jugar la fase de grupos de la European League. Las donostiarras caen en el en el Palais des Sports JM Geoffroy tras perder por 27-24 el partido, empatar la eliminatoria y no ser capaces de ganar en la tanda de penaltis. Desde los siete metros los tres lanzamientos no entraron, mientras que las francesas fueron letales y sentenciaron su billete a la liguilla.

Las de Imanol Álvarez, llegaban al partido de vuelta con una renta de tres goles, fue insuficiente. Arrancó el encuentro de forma ilusionante para el Bera Bera, con ventajas de 1-5 y 2-7. Mantuvieron la ventaja hasta que con el 9-12 en luminoso comenzó la reacción local. El conjunto francés con un 5-0 de parcial consiguió ponerse por delante y colocar el local 14-12 al descanso. Un golpe para el Bera Bera, que pese a perder la ventaja, seguía teniendo la eliminatoria a favor gracias a la ventaja de tres goles conseguida en la ida.

Tras el paso por vestuarios el vendaval francés continuó muy fuerte. Tres goles consecutivos hicieron temblar las opciones donostiarras de pasar, 17-12. El partido se igualó y endureció como era previsible. Las locales llegaron a conseguir una ventaja de seis, 24-18. Pero el Bera Bera no bajó los brazos y se metió en el partido. Amores puso a las suyas a uno, ,25-24. pero los goles de Valero y Dury dejaron la eliminatoria empatada y a decidirse desde los siete metros, 27-24.