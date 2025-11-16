Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yvonne Ejim, antes de un entrenamiento en el Josean Gasca. Arizmendi

Yvonne Ejim

Jugadora del IDK Euskotren
«Debo mirar el móvil para no olvidarme del cumple de mis once hermanos»

Siete chicos y cuatro chicas, entre los que se encuentra la jugadora canadiense concentrada ahora con su selección, forman la familia Ejim

Raúl Melero

Raúl Melero

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:54

No le es difícil a Yvonne Ejim (Calgary, Canadá, 2003) integrarse en un equipo. La jugadora del IDK tiene once hermanos, repartidos por todo el ... mundo, de los cuales seis de ellos juegan o han jugado de forma profesional al baloncesto. «El equipo es también como mi familia», dice este proyecto de gran jugadora, que ha empezado a mil por hora la liga, como el propio IDK. Enamorada de Donostia desde que lo pisó el primer día, se encuentra ahora concentrada con la selección de Canadá.

