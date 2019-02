Baloncesto Toch Sarr, pivot del IDK: «¿Una porra para la Copa? Ganar al Gernika, por ejemplo» Toch Sarr, en los aledaños del Josean Gasca. / Lusa Toch Sarr, una de las referentes del IDK, acude ilusionada a la cita copera que tienen mañana a las 19.30 horas (ETB1) ante el Lointek Gernika BEÑAT ARNAIZ Jueves, 28 febrero 2019, 07:16

Queda un día para que el IDK Gipuzkoa compita en la Copa de la Reina de Gasteiz (19.30 horas, ETB1) ante el Lointek Gernika en los cuartos de final. La senegalesa Toch Sarr (Dakar, 25/01/1984) sigue siendo una de las referentes del equipo a sus 35 años. En su octava temporada en el club, ha presenciado todo el crecimiento de la entidad, ha evolucionado junto a él y afronta como una guipuzcoana más el derbi de mañana.

- ¿Empiezan a aflorar los nervios y las ganas de salir a la pista?

- Esta semana ha sido diferente. Semana de Copa y hemos cambiado el chip. Tenemos muchas ganas de ir a Vitoria y de empezar a competir.

- ¿Cómo llega el equipo en cuanto a juego? Tuvieron un inicio de curso muy bueno que se ha truncado los últimos meses.

- Hemos tenido dos meses no muy buenos, pero eso pasa en cualquier equipo de la competición. Empezamos con buen pie la temporada, pero hemos tenido momentos de falta de concentración que los hemos acusado en varios partidos. Estas últimas dos semanas nos hemos recuperado ganando a Zamora y Araski y esperemos seguir así hasta el final de temporada.

- Hablando del Gernika, rival de mañana, le ganaron en diciembre en el Gasca, pero ese partido no vale mucho de referencia después de los movimientos de plantilla que han hecho...

- Han cambiado algunas jugadoras, sí. Unas se han ido y otras han llegado como nuevas fichajes. Nosotras, excepto el cambio que hemos tenido en los puestos interiores, seguimos siendo el mismo equipo. Al Gernika les ganamos en un partido en el que no cometimos errores, y para jugar y ganar a equipos grandes de este tipo hay que estar concentradas desde el primer minuto hasta el último.

- ¿Motiva que además de un partido de Copa, sea un derbi?

- La verdad es que sí. Da gusto jugar contra un equipo de aquí, que lo llaman derbi, pero no deja de ser un partido más. No es de Liga, es de Copa, pero hemos entrenado esta semana bien y vamos a ir a por ellas.

- ¿Cómo se encuentra personalmente? Terminó el Mundial con Senegal y vino a San Sebastián sin apenas descanso.

- Físicamente y mentalmente estoy muy bien, y lo he notado mucho en los últimos dos partidos.

- Bromeaba Iulene Olabarria a principio de temporada que usted llegó en una forma espléndida del Mundial, pero que sería la primera en tener un bajón físico.

- Sería normal, tuve un verano bastante largo y en cualquier momento de la temporada te puede tocar. Para eso tenemos los remedios, que son descanso, mantener la forma y tener una buena alimentación. Pero todo bien, estoy aguantando.

- Tercera Copa con el IDK, ¿cómo ha vivido estos años de crecimiento del club?

- Da gusto llegar a un nivel en el que el club vaya creciendo año a año y es un placer participar en la Copa con el IDK. Es un gran club.

- ¿Cómo recuerda su llegada a San Sebastián allá por 2009?

- El club sigue siendo el mismo, lo único que cambia es que ha ido creciendo en lo bueno, en las cosas positivas, que es muy importante. Me acuerdo que llegué siendo muy joven, ya estaba Azu Muguruza y ahora sigue siendo la Azu de siempre. La experiencia siempre es buena para mejorar.

- ¿Actúa de capitana dentro del vestuario?

- Los consejos siempre vienen bien para las jóvenes, que también se aprende mucho de ellas. La experiencia que tengo me permite ayudar en todo lo que pueda.

- Forma con Weaver una de las mejores parejas interiores de la Liga Dia, ¿cómo están acogiendo a Westbeld?

- Ella ya está terminando su adaptación y en los últimos dos partidos ha estado bien. En cuanto a Weaver, es muy fácil hacer pareja con ella porque es una pedazo de jugadora y muy talentosa. Es muy fácil jugar con Weaver. Me alegro mucho de poder estar jugando con ella.

- ¿Se atreve con una porra de la Copa?

- Ojalá haya una sorpresa. Nosotros vamos a jugar contra el Gernika y obviamente queremos ganar, no vamos solamente a participar. Vamos con el chip de ir a ganar. ¿Hacer una porra para la Copa? Ganar al Gernika, por ejemplo. Después vendrá lo que tenga que venir, pero si no ganamos el primero de cuartos de final no hay nada que hacer después.