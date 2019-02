Toch Sarr cumple mañana 201 partidos en el IDK-Cáceres, en el Gasca

Toch Sarr cumplirá mañana 201 partidos. Lo hará en el IDK-Cáceres que se juega mañana en el Gasca a partir de las 18 horas y al que podrán acceder de forma gratuita los socios de la Real presentando su carné de abonado en el acceso al polideportivo.

Alcanzada la cifra redonda de los doscientos partidos en la Liga Dia, Toch hace repaso de cómo empezó a jugar a baloncesto en Dakar, su localidad natal. Fue llamada por primera vez por la selección absoluta con 16 años. Su idea entonces era ir a Estados Unidos para estudiar y jugar allí. «Quería ir al instituto y luego a la universidad para compaginar estudios y baloncesto, pero no pude ir porque justo fue el atentado de 2001 y rechazaron todos los visados. Me enfadé mucho y no tenía un plan B, así que seguí estudiando y jugando en Senegal», cuenta la ala-pívot, que el 25 de enero cumplió 35 años.

Frustrada la opción de marcharse a Estados Unidos, Toch Sarr llegó a Europa: «Me salió la opción de jugar en Austria, estuve temporada y media en un equipo de Wels (norte de Austria) y de ahí fui a Francia, donde jugué un año». Su siguiente parada fue España: «Al principio no podía jugar a baloncesto, por tema de papeles y permiso de residencia. Tenía que ir a mi país para coger el visado, pero no quería volver y decidí quedarme en España. Estuve en Granada, donde trabajé de camarera en un restaurante. Hice una prueba con el equipo Canal Isabel II de Madrid, pero seguía sin papeles, así que volví a Granada. Cuando ya tenía los papeles llamé a los equipos para hacer una prueba, había algunos interesados y fui a Tárrega para jugar la temporada 2005/06 en Primera Nacional».

De ahí pasó a Bembibre -donde nació su hija mayor, Maguette-, luego fue a Ferrol y en 2009 vino a Donostia. En 2011 fichó por el Spar Citylift Girona, haciendo su debut en la Liga Dia, y en 2013 recibió la llamada de Azu Muguruza para reforzar al IDK Gipuzkoa de cara al curso 2013/14. «Cuando me llamaron, no dudé», dice.

La senegalesa está orgullosa de haber alcanzado los 200 partidos en Liga Dia (56 con el Girona y 144 con el IDK Gipuzkoa), teniendo en cuenta que en 2014 dio a luz a sus mellizas (Diarra y Khodia) y en 2016 sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda. «Ojalá siga así, me siento bien. No sé cuánto tiempo seguiré jugando, dependerá de mi cuerpo».