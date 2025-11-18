Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Remenarova entra a canasta en el encuentro ante el Estepona. José Mari López

Remenarova tiene que operarse por una lesión en la rodilla y el IDK sondea el mercado

La interior eslovaca, fichada este verano, «se someterá a una intervención artroscópica en la rodilla derecha para extracción de cuerpos libres»

R. M.

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Aparece el primer lunar en la magnífica trayectoria del IDK Euskotren en lo que llevamos de temporada. La interior eslovaca Veronika Remenarova va a ... tener que pasar por el quirófano para operarse de su rodilla derecha, con lo que será baja para prácticamente la totalidad de la temporada. Según el parte médico remitido por el club de Ibaeta, la pívot internacional con Eslovaquia «se someterá a una intervención artroscópica en la rodilla derecha para extracción de cuerpos libres». La intervención quirúrgica se realizará mañana a cargo del doctor De la Fuente.

