Remenarova tiene que operarse por una lesión en la rodilla y el IDK sondea el mercado

Aparece el primer lunar en la magnífica trayectoria del IDK Euskotren en lo que llevamos de temporada. La interior eslovaca Veronika Remenarova va a ... tener que pasar por el quirófano para operarse de su rodilla derecha, con lo que será baja para prácticamente la totalidad de la temporada. Según el parte médico remitido por el club de Ibaeta, la pívot internacional con Eslovaquia «se someterá a una intervención artroscópica en la rodilla derecha para extracción de cuerpos libres». La intervención quirúrgica se realizará mañana a cargo del doctor De la Fuente.

Remenarova empezó a sentir unas molestias en la rodilla hace algunas semanas, lo que le impidió jugar en el choque de Jairis el pasado día 2. Sí pudo vestirse de corto ante el Estudiantes donde pasó en la pista 11 minutos. Debido a los dolores en la rodilla se pidió una exploración que ha confirmado el pronóstico de tener que operar para que dichos dolores remitan.

Así las cosas, el conjunto entrenado por Azu Muguruza ha comenzado a sondear el mercado para incorporar a una nueva jugadora que sustituya a Remenarova. Su fichaje había sido del gusto del cuerpo técnico por ser una jugadora que conoce la categoría, dura en las posiciones interiores y además con una clara amenaza desde fuera. No suele ser un momento bueno para acudir al mercado pero nueve jugadoras son muy pocas para la rotación.

Se espera, si todo va bien, que la nueva integrante del IDK pueda estrenarse el próximo domingo cuando las de Muguruza retomen la competición ante el Baxi Ferrol (18.00 horas) en tierras gallegas.

Remenarova ha promediado en los cinco partidos que ha disputado 8,4 puntos, dos rebotes y un increíble 70% desde el triple. Ha anotado siete canastas desde más allá de 6,75 de diez intentos. Su mejor partido fue ante el Estepona donde hizo 15 puntos, con tres de cuatro tiros triples, y cuatro rebotes en el triunfo 83-60 de las de Ibaeta.